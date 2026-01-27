ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    بيىل مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا قانشا تەڭگە كولەمىندە جاردەماقى تولەنەدى؟

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى ەل ازاماتتارىنا 746 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق كولەمدە مۇگەدەكتىگى جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا جاردەماقى مەن الەۋمەتتىك تولەم تولەندى.

    Мүгедектігі бар адамдарға арналған жұмыс орындары квотасын орындамағандарға жауапкершілік күшейтілмек
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمدەدى.

    قانشا ادام كومەك الدى؟

    2025-جىلعى قورىتىندىعا سايكەس مۇگەدەكتىگى بويىنشا جاردەماقى الۋشىلار سانى - شامامەن 553,9 مىڭ ادام، اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا جاردەماقى الۋشىلار سانى - شامامەن 191,9 مىڭ ادام.

    كومەكتىڭ مولشەرى

    بيىل مۇگەدەكتىگى بارلارعا تولەنەتىن الەۋمەتتىك جاردەماقى مولشەرى مىناداي:

    1-توپ ءۇشىن 111872 تەڭگە؛

    2-توپ ءۇشىن 89498 تەڭگە؛

    3-توپ ءۇشىن 61021 تەڭگە.

    ەڭبەككە قابىلەتىنەن ايىرىلعاندارعا الەۋمەتتىك تولەمنىڭ ورتاشا مولشەرى - 72409 تەڭگە، اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم مولشەرى - 73306 تەڭگە.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
