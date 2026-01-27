بيىل مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا قانشا تەڭگە كولەمىندە جاردەماقى تولەنەدى؟
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى ەل ازاماتتارىنا 746 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق كولەمدە مۇگەدەكتىگى جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا جاردەماقى مەن الەۋمەتتىك تولەم تولەندى.
بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمدەدى.
قانشا ادام كومەك الدى؟
2025-جىلعى قورىتىندىعا سايكەس مۇگەدەكتىگى بويىنشا جاردەماقى الۋشىلار سانى - شامامەن 553,9 مىڭ ادام، اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا جاردەماقى الۋشىلار سانى - شامامەن 191,9 مىڭ ادام.
كومەكتىڭ مولشەرى
بيىل مۇگەدەكتىگى بارلارعا تولەنەتىن الەۋمەتتىك جاردەماقى مولشەرى مىناداي:
1-توپ ءۇشىن 111872 تەڭگە؛
2-توپ ءۇشىن 89498 تەڭگە؛
3-توپ ءۇشىن 61021 تەڭگە.
ەڭبەككە قابىلەتىنەن ايىرىلعاندارعا الەۋمەتتىك تولەمنىڭ ورتاشا مولشەرى - 72409 تەڭگە، اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم مولشەرى - 73306 تەڭگە.