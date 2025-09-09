بيىل ماگيستراتۋراعا قانشا تالاپكەر تۇسكەنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - مينيسترلىك ماگيستراتۋرا مەن دوكتورانتۋراعا قابىلداۋ قابىلداۋ ناۋقانىنىڭ ناتيجەلەرىن جاريالادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بيىل ماگيستراتۋرا بويىنشا كەشەندى تەستىلەۋگە 51 مىڭنان اسا ءوتىنىم تۇسكەن. بۇل - وتكەن جىلعا قاراعاندا 9,5 مىڭعا ارتىق. تەستىلەۋگە قاتىسقان 47798 ۇمىتكەردىڭ جارتىسىنا جۋىعى، ناقتىراق ايتقاندا 23065 تالاپكەر، شەكتى بالدى ەڭسەرىپ، بىلىمگە دەگەن تاباندىلىعىن دالەلدەدى.
ورتاشا كورسەتكىش تە جوعارىلادى - ك ت-نىڭ ورتاشا بالى 72,9 عا جەتىپ وتىر. بۇل قازاقستاندىق جاستاردىڭ دايىندىق دەڭگەيى مەن ىنتاسىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
مەملەكەتتىك گرانتتار دا ايتارلىقتاي ۇلەستىرىلدى: ماگيستراتۋراعا 13554 گرانت ءبولىنىپ، ونىڭ ىشىندە ينجەنەرلىك- تەحنيكالىق باعىتتار (3338)، پەداگوگيكالىق عىلىمدار (3225)، اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار (1315) جانە جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى (1268) باسىمدىققا يە بولدى.
بيىل دوكتورانتۋراعا سۇرانىس دەڭگەيى ەداۋىر جوعارى بولدى. قابىلداۋ سىناقتارىنا 4307 ادام قاتىسىپ، ونىڭ 3146 سى عىلىم جولىندا ىلگەرى قادام جاساۋعا مۇمكىندىك الدى.
- 2025-2026 وقۋ جىلىنا دوكتورانتۋراعا 2919 مەملەكەتتىك گرانت ءبولىندى. ونىڭ ىشىندە پەداگوگيكالىق عىلىمدارعا - 486، ينجەنەرلىك جانە قۇرىلىس سالالارىنا - 615، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالارعا - 161 گرانت قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەرلىگى، قازىرگى تاڭدا دوكتورانتۋراعا قابىلداۋ تولىقتاي جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قۇزىرەتىندە. بۇل - ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ اكادەميالىق ەركىندىگى مەن دەربەستىگىن ارتتىراتىن ماڭىزدى قادام.
وتاندىق عىلىمدى حالىقارالىق دەڭگەيگە كوتەرۋ ءۇشىن بۇگىنگى تالاپكەرلەردىڭ موينىندا ۇلكەن مىندەت تۇر. ولار - ەرتەڭگى عىلىمي جاڭالىقتىڭ يەلەرى، ۇلتتىق مۇددەنى الەمدىك وركەنيەتكە تانىتاتىن بۋىن.
- بۇل كورسەتكىشتەر - قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ قارقىندى دامۋىنىڭ ايقىن دالەلى. عىلىم جولىنا تۇسكەن ءاربىر جاس ىزدەنۋشى - ەلىمىزدىڭ بولاشاعىنا قوسىلعان زور ۇلەس، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.