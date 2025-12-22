بيىل مادەنيەت سالاسىندا قانداي ايتۋلى وقيعالار بولدى
استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستانىڭ مادەنيەت سالاسىنداعى جەتىستىكتەرى ايتارلىقتاي كوپ بولدى. بەيجىڭ قالاسىندا قازاقستاننىڭ مادەنيەت ورتالىعى اشىلدى. ورتالىق ونەر، ءتىل جانە مادەني الماسۋعا جانە ەلىمىزدىڭ مۇراسىن تانىستىرۋعا ارنالعان ەڭ ءىرى الاڭعا اينالدى.
ورتالىق 2000 نان استام ادامدى قابىلداپ ۇلگەردى. مادەنيەت الاڭى كورمە، ءبىلىم بەرۋ جانە اعارتۋشىلىق باعىتتا جۇمىس ىستەيدى. بۇل مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاننىڭ مادەني ديپلوماتياسىن نىعايتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنا تولىق ساي كەلەدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
2025-جىلعى مادەني وقيعالاردىڭ ىشىنەن نۇرعيسا تىلەندييەۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىن ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون. اتاۋلى كۇن يۋنەسكونىڭ 2024-2025-جىلدارعا ارنالعان حالىقارالىق دەڭگەيدە اتالىپ وتەتىن مەرەيتويلار تىزىمىنە ەندى. بۇل - كومپوزيتوردىڭ الەمدىك مۋزىكا مادەنيەتىنە قوسقان ۇلەسىن ايقىندايتىن وقيعا. يۋنەسكو كومپوزيتوردىڭ قازاق ءداستۇرىن، فولكلورلىق مۇرا مەن زاماناۋي مۋزىكانى ۇيلەستىرە بىلگەن كاسىبي شەبەرلىگىن جوعارى باعالادى.
سونىمەن قاتار، ابايدىڭ 180 جىلدىعىنا وراي ريم قالاسىندا ۇلى اقىننىڭ ەسكەرتكىشى ورناتىلدى. بۇل ماڭىزدى وقيعا يتاليا حالقىنىڭ نازارىن اۋدارىپ، قازاقستان مەن ەۋروپا اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتتى. قىرعىزستاننىڭ وش قالاسىندا اباي اتىنداعى كوشە، ەسكەرتكىش جانە مۋزەي اشىلدى. بۇل - ەلدەرىمىز اراسىنداعى بەرىك بايلانىس پەن قازاق ويشىلىنىڭ ورتاق مادەني تاريحتاعى ورىنىن ايشىقتايدى.
سونداي-اق ارمەنياداعى قازاقستان مادەنيەتى كۇندەرى اياسىندا ەريەۆان قالاسىندا اباي قۇنانباي ۇلى اتىنداعى ساياباقتىڭ سالتاناتتى اشىلۋى ءوتتى. بۇل وقيعا پرەزيدەنتىمىزدىڭ ەريەۆانعا جاساعان رەسمي ساپارى بارىسىندا مەملەكەت باسشىلارى دەڭگەيىندە جاسالعان كەلىسىمدەردىڭ ناتيجەسىندە جۇزەگە استى.
تامىز ايىندا قازاقستان مەن قىرعىزستان پرەزيدەنتتەرى قاتىسقان مۇحتار اۋەزوۆ پەن شىڭعىس ايتماتوۆقا ارنالعان ەسكەرتكىشتىڭ اشىلۋى ءوتتى. ەسكەرتكىش قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى رۋحاني جانە ادەبي بىرلىكتىڭ سيمۆولىنا اينالدى.
بيىل اقتاۋ قالاسىنا تۇركى الەمىنىڭ مادەني استاناسى دەگەن مارتەبە بەرىلدى. بۇل مارتەبەنى حالىقارالىق تۇركسوي ۇيىمى بەردى. اقتاۋ جيىرمادان استام ەلدىڭ مادەنيەت مايتالماندارىن قابىلداپ، فەستيۆال، كورمەلەر، كونفەرەنتسيالار مەن شىعارماشىلىق جوبالار ۇيىمداستىردى.
سونداي-اق بيىل ارمەنيا مەن رەسەيدە قازاقستاننىڭ مادەني كۇندەرى ءوتتى. ال قازاقستاندا ۆەتنام حالقىنىڭ مادەني كۇندەرى ۇيىمداستىرىلدى. مۇنداي ءىس-شارالار حالىقارالىق مادەني كوممۋنيكاتسيانى نىعايتىپ، ەلدىڭ شىعارماشىلىق جوبالارعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
2025-جىلى قازاقستاندىق تەاترلار دا ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرگە جەتتى. «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ شەتەلدەگى گاسترولدەرى انشلاگپەن ءوتىپ، تەاتر ارتىستەرى الەمنىڭ جەتەكشى ساحنالارىندا جوعارى باعالاندى. اتاپ ايتقاندا، نۇرسۇلتان انۋاربەك الەمدىك وپەراداعى ەڭ بەدەلدى جوبالاردىڭ ءبىرى - ۇلكەن تەاتردىڭ جاستار باعدارلاماسىنا كونكۋرس ارقىلى قابىلداندى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ىستانبۇلدىڭ ەڭ ءىرى كىتاپحاناسىندا قازاقستاننىڭ عىلىمي-ادەبي بۇرىشى اشىلدى.