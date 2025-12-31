بيىل ەلىمىزدە 820 مىڭنان استام ادام جۇمىسقا ورنالاسقان
استانا. KAZINFORM - بيىل جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ شارالارىنىڭ كەشەنىن ىسكە اسىرۋ جۇمىسسىزدىق دەڭگەيىن %4,6 عا دەيىن تومەندەتۋگە ىقپال ەتتى، بۇل رەتتە ەڭبەك نارىعىنا 300 مىڭعا جۋىق جاس مامان شىققان.
بۇل تۋرالى جىلدى قورىتىندىلىعان ق ر ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ سۆەتلانا جاقىپوۆانىڭ قۇتتىقتاۋىندا ايتىلعان.
ونداعى دەرەكتەرگە قاراعاندا، جىل باسىنان بەرى 820 مىڭنان استام ادام جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى. جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ بەلسەندى شارالارىمەن 296 مىڭعا جۋىق ادام قامتىلدى، ونىڭ ىشىندە حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال ساناتتارىنا جاتاتىن 9239 ازامات جاڭا بيزنەس-باستامالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 400 ا ە ك مولشەرىندە گرانت الدى. وقىتۋ جانە كاسىپتىك باعدارلاۋ تۇرىندەگى حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ قوسىمشا شارالارىمەن 478 مىڭنان استام قازاقستاندىق قامتىلدى.
سونداي-اق بيىل سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورىندارىن ۇيىمداستىرۋ كەزىندە جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتەتىن وزگەرىستەر نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرگە ەنگىزىلدى. جاڭارتۋلار راسىمدەردىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا، بيۋدجەت قاراجاتىن پايدالانۋدىڭ تيىمدىلىگىنە جانە جۇمىسپەن قامتۋدى مەملەكەتتىك قولداۋ باعدارلامالارىنا قاتىساتىن ازاماتتاردى ناقتى جۇمىسقا ورنالاستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
- ۇلتتىق بىلىكتىلىك جۇيەسىن دامىتۋ شەڭبەرىندە 2025 -جىلى 1,1 مىڭنان استام ماماندىقتى قامتىعان 132 كاسىپتىك ستاندارت ازىرلەندى جانە وزەكتەندىرىلدى، ونىڭ 600 ى - جۇمىسشى ماماندىقتارى. بۇل كەلەشەكتە ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە كادرلاردى دايارلاۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ءمينيسترى.