    19:59, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بيىل ۇلتتىق قوردىڭ تابىسى قانداي

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىل 10 ايدا ۇلتتىق قوردى ينۆەستيتسيالىق باسقارۋدان قانشا تابىس تۇسكەنىن اتادى.

    Ұлттық қор
    Фото: Kazinform

    - 10 ايدىڭ قورىتىندىسىندا ينۆەستيتسيالىق باسقارۋدان الىپ وتىرعان تابىستىڭ كولەمى - 8,1 ميلليارد دوللار. 12 پايىز دەڭگەيىن الاتىن بولساق، 12 پايىز دوللارمەن تاباتىن تابىس بولىپ سانالادى. سوندىقتان مەنىڭشە، ينۆەستيتسيالىق باسقارۋ تابىسى جامان ەمەس، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.

    بۇعان دەيىن قىركۇيەكتە ۇلتتىق قوردان 357 ميلليارد تەڭگە الىنعان.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
