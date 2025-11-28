19:59, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5
بيىل ۇلتتىق قوردىڭ تابىسى قانداي
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىل 10 ايدا ۇلتتىق قوردى ينۆەستيتسيالىق باسقارۋدان قانشا تابىس تۇسكەنىن اتادى.
- 10 ايدىڭ قورىتىندىسىندا ينۆەستيتسيالىق باسقارۋدان الىپ وتىرعان تابىستىڭ كولەمى - 8,1 ميلليارد دوللار. 12 پايىز دەڭگەيىن الاتىن بولساق، 12 پايىز دوللارمەن تاباتىن تابىس بولىپ سانالادى. سوندىقتان مەنىڭشە، ينۆەستيتسيالىق باسقارۋ تابىسى جامان ەمەس، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
بۇعان دەيىن قىركۇيەكتە ۇلتتىق قوردان 357 ميلليارد تەڭگە الىنعان.