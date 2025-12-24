بيىل ەلدەگى 32 اۋديت ناتيجەسى بويىنشا 200 دەن استام شەنەۋنىك جازالاندى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى 32 اۋديتتەن كەيىن تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە 204 لاۋازىم يەسى تارتىلدى. بۇل تۋرالى جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعاسى ءاليحان سمايىلوۆ ءمالىم ەتتى.
- بيىل 32 اۋديتتى اياقتادىق، ال بىلتىر وسىنداي 27 اۋديت قامتىلعان ەدى. تەكسەرۋ اياسىندا 70 تريلليون تەڭگەدەن استام قاراجات قامتىلدى جانە 2 تريلليون تەڭگە سوماسىندا ءتۇرلى تالاپتاردى بۇزۋ دەرەكتەرىن انىقتادىق. ونىڭ ىشىندە شامامەن 500 ميلليارد تەڭگە قارجى سالاسىنداعى تالاپتاردى بۇزۋ جانە 1,5 تريلليون تەڭگەدەن ءسال استامى بيۋجەت قاراجاتىن ءتيىمسىز پايدالانۋ مەن مەن جوسپارلاۋعا قاتىستى، - دەدى ءا. سمايىلوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى جىلى 193 جەكە جانە زاڭدى تۇلعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە، 204 لاۋازىم يەسى تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
- قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋ بەلگىلەرى بار 70 ماتەريالدى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جولداۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. ونىڭ 44 ءى جىبەرىلدى، ەندى قالعان 26 سىن جولدايمىز، - دەدى ج ا پ باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ماجىلىستە جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعاسى جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن كورسەتۋ تيىمدىلىگىنە جۇرگىزىلەتىن مەملەكەتتىك اۋديت بويىنشا ەسەپتى جاريالادى.