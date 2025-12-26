بيىل ەلدە نارەستەلەرگە ەڭ ءجيى قويىلعان ەسىمدەر قانداي
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى 2025 -جىلى ەلدە نارەستەلەرگە ەڭ ءجيى قويىلعان ەسىمدەر تۋرالى مالىمەت جاريالادى.
2025 -جىلى ۇلدار اراسىندا مۇحاممەد، اليحان، ايسۇلتان، ومار جانە الديار ەسىمدەرى ەڭ تانىمال بولدى. بىلتىرعى جىلمەن سالىستىرعاندا ۇلدارعا قويىلعان تانىمال ەسىمدەر ءتىزىمى وزگەرىسسىز قالدى. ايماقتىق تۇرعىدان العاندا، ۇلدارعا ەڭ ءجيى قويىلعان ەسىمدەر مۇحاممەد پەن الان.
2025 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن قىزدارعا كوبىنە ايلين، اسىلىم، مەدينا، ايشا جانە توميريس ەسىمدەرى بەرىلگەن. ايماقتاردى الىپ قاراساق، ايلين ەسىمى ەڭ تانىمال بولىپ شىقتى، 20 ايماقتىڭ 16 سىدا وسى ەسىم ەڭ تانىمال بولعان. بيىلعى قىزدار ەسىمدەرى اراسىندا دا العاشقى بەستىك بىلتىرعى تىزىممەن بىردەي بولىپ شىقتى.
ايتا كەتەيىك، وسى جىلى ورىس ۇلتىنىڭ وكىلدەرى اراسىندا ەڭ تانىمال ەسىمدەر ەۆا مەن ميرون بولسا، وزبەك ۇلتىنىڭ وكىلدەرى اراسىندا مۋحامماد پەن حاديچا ەسىمدەرى ءتىزىم باسىندا تۇر.