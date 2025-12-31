بيىل ل ر ت قۇرىلىسىنا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قانشا قاراجات جۇمسالدى
استانا. قازاقپارات - 11 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا استاناداعى LRT قۇرىلىسىمەن بايلانىستى (اۋەجايدان جاڭا تەمىر جول ۆوكزالىنا دەيىنگى اۋماق) رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت شىعىنى 329,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان، دەپ حابارلايدى Data Hub.
ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، بۇل 2025 -جىلعا جوسپارلانعان بارلىق سوما دەۋگە بولادى، ناقتىراق ايتقاندا 99,2 پايىزى. شىعىنداردىڭ ەگجەي-تەگجەيلى ءبولىنىسى بار رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ ورىندالۋى تۋرالى ەسەپ سوڭعى ءۇش جىل بويى جاريالانىپ كەلەدى.
قاڭتار-قاراشا ايلارىنداعى جوعارى كورسەتكىشتەر LRT قۇرىلىسىنىڭ قارجىلاندىرىلۋى كۇرت جاندانعانىن كورسەتەدى: 2024 -جىل بويى سالىستىرۋعا كەلمەيتىندەي دەڭگەيدە تومەن بولعان - بار بولعانى 28,4 ميلليارد تەڭگە، ال 2023 -جىلى - 52,4 ميلليارد تەڭگە. بارلىق جاعدايدا قاراجات ۇلتتىق قوردان ماقساتتى ترانسفەرتتەر تۇرىندە بولىنگەن. اۋقىمىن ءتۇسىنۋ ءۇشىن: LRT قۇرىلىسىنا كەتكەن شىعىن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ كولىك جانە كوممۋنيكاتسيالار سالاسىنداعى بارلىق شىعىنىنىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرىن قۇرادى. ولاردى، مىسالى، اۆتوموبيل جولدارىن سالۋ، قايتا جاڭعىرتۋ، جوندەۋ جانە كۇتىپ ۇستاۋعا باعىتتالعان رب شىعىندارىمەن سالىستىرۋعا بولادى - 258,5 ميلليارد تەڭگە.
ايتا كەتەيىك، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت الماتىداعى رەلستى كولىكتى دامىتۋعا دا قارجى ءبولىپ وتىر: 2025 -جىلى 25,6 ميلليارد تەڭگە (مەتروپوليتەن قۇرىلىسىنا). 2024 -جىلى مۇنداي شىعىندار بولماعان، ال 2023 -جىلى ولاردىڭ كولەمى 9,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان.
استاناداعى LRT قۇرىلىسى ءىس جۇزىندە 2017 -جىلدىڭ مامىرىندا قىتايدىڭ مەملەكەتتىك دامۋ بانكىنىڭ $1,5 ميلليارد كولەمىندەگى كرەديتتىك جەلىسىن تارتۋ ارقىلى باستالعان بولاتىن. الايدا 2018 -جىلى قارىزعا الىنعان قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگى ورنالاستىرىلعان ($208 ميلليون) «استانا بانكىنىڭ» ليتسەنزياسى قايتارىلىپ الىنعاننان كەيىن كرەديتور قارجىلاندىرۋىن توقتاتىپ قويدى. ودان كەيىن 2019 -جىلى سىبايلاس جەمقورلىق داۋى اياسىندا قۇرىلىس توقتاتىلدى - سول ۋاقىتقا دەيىن قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىنىڭ 15 پايىزى عانا ورىندالعان ەدى.
سوت بارىسىندا جوبانى ىسكە اسىرۋعا جاۋاپتى لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ كەلىسىمشارت قۇنىن ادەيى كوتەرىپ، ايىرماسىن يەمدەنگەنى انىقتالدى، بۇل سوما 5,8 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان.
ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى «استانا LRT» ج ش س باسقارما ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقارعان كەزدە مەملەكەتتىك فۋنكتسيالاردى ورىنداۋعا ۋاكىلەتتىك بەرىلگەن ادامدارعا تەڭەستىرىلگەن تۇلعا ەكەنىن پايدالانىپ، LRT سالۋ جوباسى ارقىلى مەملەكەتكە 85,9 ميلليارد تەڭگە شىعىن كەلتىردى دەپ ايىپتالعان تالعات ارداننىڭ تۇركيادا ۇستالعانىن ءمالىم ەتتى.
قىتايلىق قارىزعا كەلسەك، تۇپتەپ كەلگەندە قازاقستان بيلىگى ونى مەرزىمىنەن بۇرىن وتەدى. LRT قۇرىلىسى بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ ەسەبىنەن 2023 -جىلى قايتا جانداندى. سودان بەرى جەرۇستى قالالىق كولىك جۇيەسىن ىسكە قوسۋ مەرزىمى بىرنەشە رەت كەيىنگە شەگەرىلگەن. ناتيجەسىندە، سىناقتىق پايدالانۋ 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە باستالدى. ال تولىق پايدالانۋعا بەرۋ 2026 -جىلعا جوسپارلانعان.
