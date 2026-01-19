بيىل ەل ەكونوميكاسىنىڭ دامۋى 2012-جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتتى - سەرىك جۇمانعارين
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلورداداعى V ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ العاشقى جۇمىس كۇنى ءتۇس اۋا ەكونوميكالىق دامۋ سەكسياسىنا ۇلاستى.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى-ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ەلىمىزدىڭ 2025-جىلعى ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى مەن بيىلعى جوسپارى تۋرالى باياندادى.
- وتكەن جىلى ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 300 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا، ال جان باسىنا شاققانداعى جالپى ىشكى ءونىم شامامەن 15 مىڭ ا ق ش دوللارىنا جەتتى. ەكونوميكانىڭ ءوسۋ قارقىنى 6,5 پايىز بولدى. بۇل - 2012-جىلدان بەرگى ەڭ جوعارعى كورسەتكىش. ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىندا وڭ ديناميكا قالىپتاستى. جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ءوسۋ ۇلەسى نەگىزىنەن وڭدەۋ ونەركاسىبى، ساۋدا، كولىك قىزمەتى، قۇرىلىس سالالارىنا تيەسىلى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى جالپى ءونىم - %5,9، ال ونىڭ جالپى ىشكى ونىمدەگى ۇلەسى %5 عا جاقىندادى. وتكەن جىلى ءداندى داقىلداردان 27,1 ميلليون توننا ءونىم جينالىپ، ەكىنشى جىل قاتارىنان رەكورد ورنادى.
بۇعان دەيىن قىزىلوردا قالاسىندا V ۇلتتىق قۇرىلتاي اياسىندا ءوتىپ جاتقان سەكتسيالىق وتىرىستا ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى اقىلبەك كۇرىشبايەۆ عىلىمدى ەكونوميكاعا بەيىمدەۋ ماسەلەسىن كوتەرگەن بولاتىن.