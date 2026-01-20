12:37, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5
بيىل كوكتەمدە جوشى حان تۋرالى فيلمدى ءتۇسىرۋ جۇمىستارى اياقتالادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - بيىل كوكتەمدە جوشى حان تۋرالى دەرەكتى فيلمدى ءتۇسىرۋ جۇمىستارى اياقتالادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ءبىز سوڭعى جىلدارى سان عاسىرلىق تاريحي مۇرامىزدى عىلىمي تۇرعىدان زەردەلەۋ جانە دارىپتەۋ جولىندا ءبىراز جەتىستىككە جەتتىك. بيىل كوكتەمدە جوشى حان تۋرالى دەرەكتى فيلمدى ءتۇسىرۋ جۇمىستارى اياقتالادى. وسى اۋقىمدى جوبانىڭ باستالعانى تۋرالى اتىراۋدا وتكەن قۇرىلتاي وتىرىسىندا ايتتىم. كوپ سەريالى فيلمنىڭ تۇساۋكەسەرى بەدەلدى حالىقارالىق پاتفورمالاردا وتەدى، - قاسىم-جومارت توقايەۆ.