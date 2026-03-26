بيىل «جاستار پراكتيكاسى» اياسىندا قانداي ماماندىقتار سۇرانىسقا يە
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى «جاستار پراكتيكاسى» جوباسى شەڭبەرىندە 25 مىڭ جاس قازاقستاندىقتى جۇمىسپەن قامتۋ شارالارى جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جاستار پراكتيكاسىنا العان ماماندىعى (بىلىكتىلىگى) بويىنشا باستاپقى جۇمىس تاجىريبەسىن جيناقتاۋ ماقساتىندا جاسى 35 تەن اسپاعان، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جۇمىسسىز تۇلەكتەرى قاتىسا الادى. باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن مانساپ ورتالىعىنا ءوتىنىش بەرۋ قاجەت.
پراكتيكادان ءوتۋ كەزەڭىندە ءاربىر قاتىسۋشىعا جۇمىس بەرۋشى تاراپىنان تالىمگەر بەكىتىلەدى، ول كاسىبي ءبىلىم مەن پراكتيكالىق داعدىلاردى مەڭگەرۋگە ىقپال ەتەدى.
«جاستار پراكتيكاسىن» قارجىلاندىرۋدى ەڭبەك ۇتقىرلىعى ورتالىعى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى ارقىلى جالاقىنى اي سايىن تولەي وتىرىپ جۇزەگە اسىرادى. تولەم جۇمىس بەرۋشى ۇسىنعان مالىمەتتەر نەگىزىندە ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردە اشىلعان قاتىسۋشىلاردىڭ اعىمداعى (كارتالىق) شوتتارىنا اقشا قاراجاتىن اۋدارۋ جولىمەن جۇرگىزىلەدى.
- 2026 -جىلعى اقپان-ناۋرىز ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جوبا اياسىندا 423 ادام جۇمىسپەن قامتىلدى. باعدارلاماعا قاتىسۋشىلار جۇمىسقا ورنالاسقان ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندىقتار قاتارىندا مەيىرگەر (124 ادام)، زاڭگەر (66 ادام)، شەت ءتىلى ءمۇعالىمى (57 ادام)، تاربيەشى (47 ادام) جانە باستاۋىش سىنىپ ءمۇعالىمى (43 ادام) بار. رەسپۋبليكا بويىنشا ورتاشا جالاقى مولشەرى 129,7 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
