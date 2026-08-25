بيىل حالىقتىڭ كومىرگە دەگەن قاجەتتىلىگى 1 ميلليون تونناعا كەميدى
استانا. KAZINFORM - الداعى جىلىتۋ ماۋسىمىندا حالىقتى كومىرمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن رەسپۋبليكالىق شتاب جۇمىس ىستەيدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ايتتى.
- حالىقتى كومىرمەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا مينيسترلىك تاراپىنان بارلىق مۇددەلى تاراپتاردىڭ قاتىسۋىمەن رەسپۋبليكالىق شتاب جۇمىس ىستەيدى. جالپى العاندا، الداعى جىلىتۋ ماۋسىمىنا حالىق پەن كوممۋنالدىق-تۇرمىستىق سەكتوردىڭ كومىرگە دەگەن قاجەتتىلىگى 7,3 ميلليون توننا بولادى. ونىڭ ىشىندە كوممۋنالدىق-تۇرمىستىق سەكتور ءۇشىن - 1,6 ميلليون توننا، حالىق ءۇشىن - 5,7 ميلليون توننا. ايتا كەتۋ كەرەك، وتكەن جىلىتۋ ماۋسىمىندا كوممۋنالدىق-تۇرمىستىق سەكتور مەن حالىقتىڭ كومىرگە ناقتى قاجەتتىلىگى 8,3 ميلليون توننا بولدى. بيىل كومىرگە قاجەتتىلىك كولەمىنىڭ تومەندەۋى ەلدى 2035 -جىلعا دەيىن گازداندىرۋدىڭ باس سحەماسىن ىسكە اسىرۋعا بايلانىستى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، وڭىرلەردى قاتتى وتىننىڭ قاجەتتى كولەمىمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا مينيسترلىك جاساندى ينتەللەكت جانە پرەديكتيۆتىك تالداۋ ەلەمەنتتەرى ەنگىزىلگەن ءبىرىڭعاي تسيفرلىق پلاتفورما ازىرلەدى. جۇيەگە 36 كومىر ءوندىرۋشى كاسىپورىننىڭ دەرەكتەرى، 29 مىڭ جارتىلاي ۆاگوندى پايدالانا وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلاتىن تەمىرجول تاسىمالدارى، 586 كومىر تۇيىعى وپەراتورىنىڭ قىزمەتى جانە 1,2 ميلليون استام تۇتىنۋشى تۋرالى مالىمەتتەر بىرىكتىرىلگەن.
پلاتفورما ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە كومىردىڭ وندىرۋدەن جانە جونەلتۋدەن باستاپ حالىق پەن كوممۋنالدىق-تۇرمىستىق سەكتورعا جەتكىزىلۋىنە دەيىنگى بارلىق كەزەڭدەگى قوزعالىسىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق تاپشىلىق تاۋەكەلدەرى مەن بەكىتىلگەن كەستەلەردەن اۋىتقۋلاردى اۆتوماتتى تۇردە انىقتايدى.
- مينيسترلىك ىشكى نارىقتى قاجەتتى كومىر كولەمىمەن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا بارلىق قاجەتتى شاراى قابىلدادى. الداعى جىلىتۋ ماۋسىمىن تۇراقتى وتكىزۋ ماقساتىندا مينيسترلىك بارلىق تەحنيكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق ءىس-شارالاردىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.