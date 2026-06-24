بيىل شەتەلدەن كەلىپ وقيتىن قانداستارعا قانشا گرانت ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى بولىپ تابىلمايتىن ۇلتى قازاق ادامدارعا ارنالعان كۆوتا - قانداس كۆوتاسى 4 پايىز.
جالپى بولىنگەن گرانتتىڭ 4 پايىزى قانداستارعا بەرىلەدى. مىسالى، 2026-جىلى «پەداگوگيكالىق عىلىمدار» باعىتى بويىنشا 12228 گرانت بولىنگەن، ونىڭ ىشىندە 489 گرانت نەمەسە 4 پايىزى قانداستارعا ارنالعان.
بۇل كۆوتا بويىنشا گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قانداستار ۇلتى «قازاق» ەكەنىن راستايتىن شەتەل ازاماتىنىڭ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتىن نەمەسە ىقتيارحات ۇسىنادى. اتاپ وتسەك، قانداستار ءۇشىن گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋعا ۇ ب ت- نىڭ شەكتى بالدارى بەكىتىلمەگەن.
ايتا كەتەلىك قازاقستان قانداس ستۋدەنتتەرگە قانداي جەڭىلدىك ۇسىناتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.