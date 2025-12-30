شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى 2025- جىلى قازاقستانعا قانشا رەت ساپارمەن كەلدى
استانا. KAZINFORM - ولاردىڭ اراسىندا ق ح ر، يتاليا، گرۋزيا، وزبەكستان، سلوۆەنيا، ۆەتنام، ب ا ءا جانە تاعى باسقا ەلدەر بار. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا جازدى.
ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان حالىقارالىق ديالوگتىڭ بەلسەندى الاڭىنا اينالدى.
- ولاردىڭ اراسىندا ق ح ر، يتاليا (ەكى رەت)، گرۋزيا، وزبەكستان، سلوۆەنيا، ۆەتنام، ب ا ءا، رۋاندا، سولتۇستىك ماكەدونيا، بولگاريا، سلوۆاكيا، يوردانيا، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى، ميانما، ماجارستان، ازەربايجان، فينليانديا، ەستونيا، ارمەنيا، تۇرىكمەنستان، شۆەيتساريا جانە يران ەلدەرىنىڭ مەملەكەت جانە ۇكىمەت باسشىلارى بار، - دەپ جازدى جەلدىباي.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ وزگە دە پرەزيدەنتتەرمەن 43 مارتە تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇدان بولەك، 4 رەسمي ءراسىم بارىسىندا 30 مەملەكەتتىڭ ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى.
بۇدان بولەك، ءبىر جىل ىشىندە پرەزيدەنت وڭىرلەرگە جانە شەت مەملەكەتتەرگە جاساعان ساپارى بارىسىندا 168960 شاقىرىم جول ءجۇردى. 252 ساعات ۋاقىتىن ۇشاقتا وتكىزدى.
وسىعان دەيىن بيىل پرەزيدەنت قانشا نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىگە قول قويعانى بەلگىلى بولدى.
سونداي-اق، 2025 -جىلى پرەزيدەنت 186 حالىقارالىق كەزدەسۋ وتكىزگەنى انىقتالدى.