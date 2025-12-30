ق ز
    11:40, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى 2025- جىلى قازاقستانعا قانشا رەت ساپارمەن كەلدى

    استانا. KAZINFORM - ولاردىڭ اراسىندا ق ح ر، يتاليا، گرۋزيا، وزبەكستان، سلوۆەنيا، ۆەتنام، ب ا ءا جانە تاعى باسقا ەلدەر بار. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا جازدى.

    Ақорда
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ/ Kazinform

    ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان حالىقارالىق ديالوگتىڭ بەلسەندى الاڭىنا اينالدى.

    - ولاردىڭ اراسىندا ق ح ر، يتاليا (ەكى رەت)، گرۋزيا، وزبەكستان، سلوۆەنيا، ۆەتنام، ب ا ءا، رۋاندا، سولتۇستىك ماكەدونيا، بولگاريا، سلوۆاكيا، يوردانيا، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى، ميانما، ماجارستان، ازەربايجان، فينليانديا، ەستونيا، ارمەنيا، تۇرىكمەنستان، شۆەيتساريا جانە يران ەلدەرىنىڭ مەملەكەت جانە ۇكىمەت باسشىلارى بار، - دەپ جازدى جەلدىباي.

    халықаралық кездесу
    فوتو: اقوردا

    سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ وزگە دە پرەزيدەنتتەرمەن 43 مارتە تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇدان بولەك، 4 رەسمي ءراسىم بارىسىندا 30 مەملەكەتتىڭ ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى.

    Руслан Желдибай подвел итоги 2025 года
    فوتو: Telegram / Ruslan Zheldibay

    بۇدان بولەك، ءبىر جىل ىشىندە پرەزيدەنت وڭىرلەرگە جانە شەت مەملەكەتتەرگە جاساعان ساپارى بارىسىندا 168960 شاقىرىم جول ءجۇردى. 252 ساعات ۋاقىتىن ۇشاقتا وتكىزدى.

    وسىعان دەيىن بيىل پرەزيدەنت قانشا نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىگە قول قويعانى بەلگىلى بولدى.

    سونداي-اق، 2025 -جىلى پرەزيدەنت 186 حالىقارالىق كەزدەسۋ وتكىزگەنى انىقتالدى.

