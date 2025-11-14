20:28, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5
بيىل دۇنيەگە كەلگەن بالالارعا ەڭ كوپ قويىلعان ەسىمدەر قانداي
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەك ارالىعىندا قازاقستاندا 249,3 مىڭ بالا دۇنيەگە كەلدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
ولاردىڭ ىشىندە:
128,4 مىڭى - ۇل
120,9 مىڭى - قىز
قالالىق جەردە 152,2 مىڭ، اۋىلدىق جەردە 97,1 مىڭ ءسابي ومىرگە كەلگەن.
تۋۋدىڭ ەڭ جوعارى كوەففيتسيەنتى كەلەسى وڭىرلەردە تىركەلدى:
تۇركىستان وبلىسى - 1000 ادامعا شاققاندا 22,26
شىمكەنت قالاسى - 21,46
ماڭعىستاۋ وبلىسى - 21,26
ايتا كەتەيىك، بيىل جاڭا تۋعان نارەستەلەر اراسىندا ەڭ تانىمال بولعان ەسىمدەر:
ۇلدار اراسىندا - مۇحاممەد، ءاليحان، ايسۇلتان،
قىزدار اراسىندا - ايلين، اسىلىم، مەدينا
وسىعان دەيىن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان حالقىنىڭ ناقتى سانىن اتاعان بولاتىن.