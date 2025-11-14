ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:28, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بيىل دۇنيەگە كەلگەن بالالارعا ەڭ كوپ قويىلعان ەسىمدەر قانداي

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەك ارالىعىندا قازاقستاندا 249,3 مىڭ بالا دۇنيەگە كەلدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.

    нәресте
    Фото: Көпбейінді Қызылорда облыстық ауруханасы

    ولاردىڭ ىشىندە:

    128,4 مىڭى - ۇل

    120,9 مىڭى - قىز

    قالالىق جەردە 152,2 مىڭ، اۋىلدىق جەردە 97,1 مىڭ ءسابي ومىرگە كەلگەن.

    تۋۋدىڭ ەڭ جوعارى كوەففيتسيەنتى كەلەسى وڭىرلەردە تىركەلدى:

    تۇركىستان وبلىسى - 1000 ادامعا شاققاندا 22,26

    شىمكەنت قالاسى - 21,46

    ماڭعىستاۋ وبلىسى - 21,26

    ايتا كەتەيىك، بيىل جاڭا تۋعان نارەستەلەر اراسىندا ەڭ تانىمال بولعان ەسىمدەر:

    ۇلدار اراسىندا - مۇحاممەد، ءاليحان، ايسۇلتان،

    قىزدار اراسىندا - ايلين، اسىلىم، مەدينا

    وسىعان دەيىن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان حالقىنىڭ ناقتى سانىن اتاعان بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
