بيىل دا بيتۋم ەكسپورتىنا تىيىم سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ۆەدومستۆونىڭ كەڭەيتىلگەن القا ماجىلىسىندە بيتۋم ەكسپورتىنا بيىل دا تىيىم سالىناتىنىن ايتتى.
- ىشكى نارىقتى تولىق قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بيتۋم ەكسپورتىنا تىيىم سالىنادى، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ سوزىنە قاراعاندا 2025-جىلى مۇناي وڭدەۋ كولەمى 18,4 ميلليون توننا بولىپ، جوسپار %2,8 ارتىق ورىندالعان. ال مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ كولەمى 15,47 ميلليون تونناعا جەتكەن.
سونداي-اق، بىلتىر 2040-جىلعا دەيىنگى مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسى بەكىتىلىپ، CaspiBitum زاۋىتىنىڭ قۋاتى جىلىنا 1,5 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتىلعانى ايتىلدى.
- 2026-جىلى مۇناي وڭدەۋ كولەمى 18,2 ميلليون توننا، مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ 15,49 ميلليون توننا دەڭگەيىندە جوسپارلانىپ وتىر. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس قۋاتى 10 ملن توننا جاڭا ءموز سالۋ جوباسىن جەدەلدەتۋ شارالارى قابىلدانادى. پ ق و پ، انپز جانە پ ن ح ز- دە جوسپارلى جوندەۋ جۇرگىزىلەدى. پاۆلودار م ءو ز- دە 5,5 تەن 9 ميلليون تونناعا، شىمكەنت م ءو ز- دا 6 دان 12 ميلليون تونناعا، اتىراۋ م ءو ز- دا 5,5 تەن 6,7 ميلليون تونناعا دەيىن كەڭەيتۋ جۇمىستارى باستالادى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
بۇعان دەيىن 2025-جىلى قازاقستان جولدارىنا 664 مىڭ توننا بيتۋم توسەلگەنىن جازعان ەدىك.