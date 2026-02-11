بيىل ءپىتىر مولشەرى 735 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ق م د ب ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، نايب ءمۇفتي سانسىزباي قۇربان ۇلى رامازان ايىنا وراي وتكەن ءتورالقا ماجىلىسىندە مالىمدەدى.
قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتورالقا ماجىلىسىندە بيىلعى ءپىتىر ساداقاسىنىڭ مولشەرى 735 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى. ءپىتىر ساداقانىڭ مولشەرى ەلىمىز بويىنشا 2 كەلى ۇننىڭ ورتاشا باعاسىمەن ەسەپتەلدى. ال ۇننىڭ باعاسى ق م د ب- نىڭ قالا جانە وبلىس وكىلدىكتەرىنىڭ بەرگەن مالىمەتى نەگىزىندە انىقتالدى. ءپىتىر ساداقاسىن قۇرما، مەيىز باعاسىمەن دە بەرۋگە بولادى.
2026-جىلعى ءپىتىر ساداقانىڭ باعاسى نارىقتىق ورتاشا باعاسىمەن ەسەپتەلىپ تومەندەگىدەي بەكىتىلدى:
بيداي 2 كەلى - 318 تەڭگە.
ۇن 2 كەلى - 735 تەڭگە.
ارپا 4 كەلى - 514 تەڭگە.
مەيىز 2 كەلى - 6400 تەڭگە.
قۇرما 4 كەلى - 12400 تەڭگە.
قازىرگى تاڭدا بيدايدىڭ ءوزى ەمەس، ۇن، تالقان سەكىلدى ونىڭ ونىمدەرى كەڭ قولدانىلادى. سول سەبەپتى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى ءپىتىر ساداقانىڭ قۇنىن ۇنمەن ەسەپتەۋدى نەگىزگە الادى. ويتكەنى شاريعاتتا بيدايمەن قاتار ونىڭ ونىمدەرىمەن دە ءپىتىر ساداقا بەرۋگە رۇقسات ەتىلەدى.
ءپىتىر ساداقانى بەرۋدىڭ ءۋاجىپ ۋاقىتى - ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى. ونى رامازان ايىنىڭ ءبىرىنشى كۇنىنەن باستاپ بەرۋگە بولادى. ۋاقىتىندا بەرە الماعان جاعدايدا ايت نامازىنان كەيىن بەرسە دە بولادى. الايدا ءپىتىردى ايت نامازىنا دەيىن بەرۋ - مۇستاحاب.
- وسىعان وراي 2026-جىلعى رامازان ايىنداعى ءبىر ادام ءۇشىن بەرىلەتىن ءپىتىر ساداقا مولشەرى 2 كەلى ۇننىڭ نارىقتىق ورتاشا باعاسىمەن ەسەپتەلىپ، 735 تەڭگە ەتىپ بەلگىلەندى. دەگەنمەن باي، اۋقاتتى ادامدار ءپىتىر ساداقانى 2 كەلى مەيىزبەن (6400 تەڭگە) نەمەسە 4 كەلى قۇرمامەن (12400 تەڭگە) بەرگەنى جاقسىراق. ال ءپىديا مولشەرى - ءبىر ادامنىڭ كۇندەلىكتى (تاڭعى جانە كەشكى) تويىپ ىشەتىن اسى. ونىڭ بيىلعى مولشەرى 4000 (ءتورت مىڭ) تەڭگە بولىپ بەكىتىلدى. بۇعان شاماسى كەلمەگەندەر ورازانىڭ ءار كۇنىنە ءپىتىر ساداقاسىنىڭ قۇنىن بەرەدى، - دەدى ق م د ب ءتوراعا ورىنباسارى.
ءپىتىر ساداقاسى - قۇدايعا شۇكىرشىلىك ەتۋ ءۇشىن بەرىلەتىن جانە كەدەيلەردى قۋانتاتىن ساداقا. جالپى، ءپىتىر ساداقانى رامازان ايىنىڭ ءبىرىنشى كۇنىنەن باستاپ بەرۋگە بولادى. ۋاقىتىندا بەرە الماعان جاعدايدا، ايت نامازىنان كەيىن بەرسە دە ەشتەڭە ەتپەيدى. الايدا ءپىتىردى ايت نامازىنا دەيىن بەرۋ دۇرىس سانالادى.