بيىل ءۇش ايدا بالالاردىڭ تەرەزەدەن قۇلاۋىنا قاتىستى 44 جاعداي تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، 2026-جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا قازاقستاندا بالالاردىڭ تەرەزەدەن نەمەسە بيىكتىكتەن قۇلاۋىمەن بايلانىستى 44 وقيعا تىركەلگەن، ونىڭ ىشىندە 4 جاعداي ولىممەن اياقتالعان.
بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
ەڭ كوپ جازاتايىم وقيعالار اتىراۋ وبلىسىندا – 13، استانا قالاسىندا - 8 (ونىڭ ىشىندە 3 ءولىم)، سونداي-اق ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 4 (ونىڭ ىشىندە 1 ءولىم) تىركەلگەن.
قايعىلى جاعدايلار كوبىنەسە ەرتە جاستاعى جانە مەكتەپكە دەيىنگى بالالار اراسىندا بولعان. بۇل جاس توپتارى قاۋىپ-قاتەردى تولىق تۇسىنە المايدى. سوندىقتان ەرەسەكتەردىڭ بالالارعا قىسقا ۋاقىت بولسا دا نازار اۋدارماۋى اۋىر سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن.
جازاتايىم وقيعالاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى مىنالار:
- بالالاردى قاراۋسىز قالدىرۋ؛
- جاۋاپكەرشىلىكتى ۇلكەن بالالارعا جۇكتەۋ؛
- تەرەزەلەردە قورعانىش قۇرىلعىلارىنىڭ بولماۋى؛
- تەرەزە ماڭىندا بالانىڭ وزدىگىنەن شىعۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن جيھازدىڭ ورنالاسۋى؛
- موسكيت تورلارىن قاۋىپسىزدىك قۇرالى رەتىندە قاتە قابىلداۋ.
موسكيت تورلارى تەك جاندىكتەردەن قورعاۋعا ارنالعان جانە بالانىڭ سالماعىن كوتەرە المايدى. از عانا قىسىم تۇسكەندە ولار بالامەن بىرگە قۇلاپ كەتۋى مۇمكىن، بۇل ەرەسەكتەردە جالعان قاۋىپسىزدىك سەزىمىن تۋدىرادى.
وسى وقيعالاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا اتا-انالار مەن زاڭدى وكىلدەرگە كەلەسى شارالاردى ۇستانۋ ۇسىنىلادى:
- بالالاردى، اسىرەسە اشىق تەرەزەسى بار بولمەدە، قاراۋسىز قالدىرماۋ؛
- ارنايى قورعانىش قۇرىلعىلارىن (اشىلۋىن شەكتەگىشتەر، بلوكيراتورلار، بالالار قۇلىپتارى) ورناتۋ؛
- تەرەزە ماڭىنا جيھاز ورنالاستىرماۋ؛
- بالانى ۇنەمى باقىلاۋدا ۇستاۋ؛
- بالالارعا قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرۋ؛
- قاۋىپسىز جەلدەتۋ فۋنكسياسى بار تەرەزەلەردى پايدالانۋ؛
- تەرەزە قۇرىلىمدارى مەن بەكىتپەلەرىنىڭ سەنىمدىلىگىن تەكسەرۋ.
ارنايى نازار كوپبالالى وتباسىلارعا جانە بالالاردى قارت تۋىستار نەمەسە كامەلەتكە تولماعاندار قاراۋىندا قالاتىن جاعدايلارعا اۋدارىلۋى ءتيىس، سەبەبى بۇل جاعدايدا اتا-انالاردىڭ جۇكتەمەسى جوعارى بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پەتروپاۆلدا ءۇش جاسار بالا تەرەزەدەن قۇلاپ كەتكەنىن جازعانبىز.