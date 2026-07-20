بيىل باياناۋىلعا 300 مىڭ تۋريست كەلەدى دەپ كۇتىلۋدە
استانا. KAZINFORM - بيىل پاۆلودار وبلىسىنداعى باياناۋىل كۋرورتتىق ايماعىنا كەلەتىن تۋريستەر سانى 300 مىڭ ادامعا دەيىن جەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى پاۆلودار وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە باياناۋىل سوڭعى جىلدارداعى تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋدىڭ ەڭ اۋقىمدى كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرىن باستان وتكەرىپ جاتىر.
سابىندىكول مەن جاسىباي كولدەرىنىڭ جاعالاۋى كەشەندى تۇردە اباتتاندىرىلىپ، زاماناۋي جاعاجايلار، جاڭا قوعامدىق كەڭىستىكتەر مەن قىزمەت كورسەتۋ نىساندارى سالىنىپ جاتىر. سابىندىكول جاعاسىندا ۇزىندىعى ءبىر شاقىرىم بولاتىن سەرۋەندەۋ ايماعى بوي كوتەرسە، جاسىباي كولىنىڭ ورتالىق جاعاجايى سپورت جانە بالالار الاڭدارىمەن، دەمالىس ايماقتارىمەن، سانيتارلىق مودۋلدەرمەن جانە فۋد-كورتتارمەن جابدىقتالعان.
- جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇيەلى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا باياناۋىل كۋرورتتىق ايماعىنا 270 مىڭ تۋريست كەلدى. ىشكى تۋريزم كورسەتكىشى 27 پايىزعا، ال كەلۋ ءتۋريزمى 25 پايىزعا ارتتى. بيىل تۋريستەر سانى 300 مىڭ ادامعا دەيىن جەتەدى دەپ كۇتىلۋدە،-دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.
سونداي-اق جۇمىس كۇنىنىڭ قورىتىندىسى سابىندىكول جاعاسىندا وتكەن Bayanaul FEST فەستيۆالىمەن تۇيىندەلدى. فەستيۆال اياسىندا سپورتتىق جارىستار، وتباسىلىق بايقاۋلار ۇيىمداستىرىلىپ، كونسەرتتىك باعدارلاما ۇسىنىلدى.
باس ساحنادا جۇبانىش جەكسەن ۇلى، KeshYou توبى، نۇربولات ابدۋللين جانە Kalifarniya ونەر كورسەتتى.
ايتا كەتەيىك، باياناۋىلدا بيىل تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ، ولاردىڭ قاتارىندا «سارىارقا سىرى» زاماناۋي ۆيزيت-ورتالىعى دا بار.