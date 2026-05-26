بيىل «بالداۋرەندە» كىمدەر تەگىن دەمالادى؟
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جازعى دەمالىس كەزىندە 11135 دەمالىس ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. 3,2 ميلليون بالاعا بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى وتكىزۋگە مۇمكىندىك بار. ۇكىمەت وتىرىسىندا جازعى ماۋسىمدى ۇيىمداستىرۋ جوسپارى تالقىلاندى.
ۇزدىك وقۋشىلار دا تەگىن دەمالادى
وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ ايتۋىنشا، مەكتەپ جانىنداعى دەمالىس ورتالىقتارىندا 3 ميلليونعا جۋىق بالا دەمالادى. 168 مىڭ وقۋشى - ماۋسىمدىق ورتالىقتا، ال 44 مىڭنان استامىن - جىل بويعى ورتالىقتار قابىلدايدى. الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى بالالارعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. از قامتىلعان وتباسىلاردان شىققان 729 مىڭ بالا جانە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار 53 مىڭ بالا دەمالىسپەن قامتىلادى. رەسپۋبليكالىق «بالداۋرەن»، «بوبەك» ورتالىقتارىندا حالىقارالىق، رەسپۋبليكالىق پاندىك جانە IT- وليمپيادالاردىڭ، شىعارماشىلىق جانە سپورتتىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازدارى دەمالادى. بيىل ولاردىڭ سانى 5 مىڭ بالاعا جەتكەن. ال وڭىرلەردە وسىنداي قولداۋ 370 مىڭ دارىندى بالاعا ۇيىمداستىرىلادى. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بارلىق نىساندارعا پوليتسيا ينسپەكتورلارى تاعايىندالدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بالالاردىڭ جان-جاقتى دامۋى مەن قولايلى ورتادا دەمالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىپ كەلەدى. وسىعان بايلانىستى پرەزيدەنتتىڭ 100 وقۋشىلار سارايى مەن ونەر مەكتەبىن، 50 بالالار ساۋىقتىرۋ ورتالىعىن اشۋ تۋرالى تاپسىرماسىنا سايكەس 3 جىلدا 24 مىڭ ورىنعا ارنالعان 44 قوسىمشا ءبىلىم ۇيىمى سالىندى. جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 3800 ورىندىق 10 وبەكتىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى. بۇدان بولەك، وسى كەزەڭدە 2800 ورىنعا ارنالعان 15 بالالار ساۋىقتىرۋ ورتالىعى اشىلدى جانە بيىل 840 ورىندىق 4 ساۋىقتىرۋ ورتالىعى پايدالانۋعا بەرىلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
جاڭا قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى روبوتوتەحنيكا كابينەتتەرى، IT زەرتحانالارى، ويىن الاڭدارى جانە بالالاردىڭ بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان باسقا دا زاماناۋي قۇرالدارمەن جابدىقتالعان. بالالاردىڭ جازعى دەمالىسىندا ىشكى تۋريزم مەن وتباسىلىق ساياحاتتاردى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىلەدى.
ءتۇرلى ءىس-شارا وتەدى
ال تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ بالالاردى جازدا قانداي جارىس كۇتىپ تۇرعانىن ايتتى.
وسى ماقساتتا ەلىمىزدە بالالار مەن اتا-انالارعا ارنالعان سپورتتىق، مادەني جانە تۋريستىك ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى. سولاردىڭ ءبىرى - «بۋراباي-2026» جارتاسقا ورمەلەۋ رەسپۋبليكالىق فەستيۆالى.
2026-جىلعا ارنالعان وقيعالار كۇنتىزبەسى اياسىندا جازدا بالالار مەن جاستارعا ارنالعان 20 دان استام ءىرى ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان.
ماۋسىم ايىندا:
الماتى وبلىسىندا «NomadFest»،
قاراعاندى وبلىسىندا «Balkhash Tour Fest»،
ۇلىتاۋ وبلىسىندا «كوكمايسا» فەستيۆالدەرى وتەدى.
شىلدە ايىندا:
استانادا «اسىل مۇرا» مادەني-وتباسىلىق ءىس-شاراسى،
جەتىسۋ وبلىسىندا «الاكول تولقىنى» جاستار جوباسى،
اتىراۋ وبلىسىندا ەكولوگيالىق «لوتوس فەستيۆالى» ۇيىمداستىرىلادى.
تامىز ايىندا:
حالىقارالىق «Comic Con Astana» فەستيۆالى،
الماتى وبلىسىندا «بايسەركە اسپانى» وتباسىلىق اۆياتسيالىق فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلادى.
بالالار- جاس وسپىرىمدەر ءتۋريزمىن دامىتۋ اياسىندا Kids Go Free باعدارلاماسى جالعاسادى. باعدارلاما بالالاردىڭ اۋە بيلەتتەرىن سۋبسيديالاۋعا باعىتتالعان. باعدارلاما ىسكە قوسىلعالى بەرى 7 مىڭنان استام بالا تەگىن اۋە ساپارىنا شىققان. بيىل تاعى 2 مىڭعا جۋىق بالا وسى مۇمكىندىكتى پايدالانا الادى.
بالالاردىڭ كانيكۋل كەزىندەگى بەلسەندى دەمالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اقمولا وبلىسىنداعى «پارۋس»، شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى «سارىبەل» جانە اباي وبلىسىنداعى الاكول دەمالىس ايماقتارىندا ساۋىقتىرۋ-سپورتتىق لاگەرلەر ۇيىمداستىرىلادى.
ەرەجە بارىنە ورتاق
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بالالار لاگەرلەرىنە سانيتاريالىق ەرەجەلەردىڭ ساقتالۋىنا تەكسەرۋ جۇرگىزۋدىڭ جاڭا ءتارتىبىن ىسكە قوسادى. وسى جىلدىڭ جاز ايىنان باستاپ قازاقستاندا بيۋجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن بالالار مەكەمەلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە مەملەكەتتىك باقىلاۋدىڭ ەرەكشە ءتارتىبى ەنگىزىلەدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانىڭ ايتۋىنشا، 1-ماۋسىمنان باستاپ جاڭا ءتارتىپ اياسىندا مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن مەكتەپتەرگە مونيتورينگ جۇرگىزۋ باستالادى. ال 1-شىلدەدەن باستاپ اتالعان بالىق نىسانداردا جوسپارلى تەكسەرۋلەر وتكىزىلەدى. ەرەكشە ءتارتىپ جۇيەلىك بۇزۋشىلىقتارعا جەدەل دەن قويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، ولاردىڭ اراسىندا كوبىنەسە بولمەلەردىڭ سانيتاريالىق-تەحنيكالىق جاعدايىنىڭ ءتيىستى دەڭگەيدە بولماۋى، اس بلوكتارىنداعى ماسەلەلەر جانە رۇقسات قۇجاتتارىنىڭ بولماۋى انىقتالادى. جىل باسىنان بەرى سانيتاريالىق دارىگەرلەر 347 مەكتەپتى، ونىڭ ىشىندە 49 اس بلوگىن تەكسەردى.
تاسىمالداۋ جەڭىلدەيدى
پوليتسيا بالالاردى تاسىمالداۋدى باقىلاۋدى كۇشەيتەدى جانە لاگەر قىزمەتكەرلەرىن تەكسەرەدى
ماۋسىم ايىندا قازاقستاننىڭ بارلىق قالالارىندا «اۆتوبۋس» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى وتەدى. اكسيا اياسىندا پوليتسەيلەر بالالاردى تاسىمالداۋ ءۇشىن كولىكتىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرەدى جانە جولداردا جۇرگىزۋشىلەردى باقىلاۋدى كۇشەيتەدى.
ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جازعى كانيكۋل قارساڭىندا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا قۇقىقتىق تاقىرىپتاعى ساباقتار، «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى، «جەكە قاۋىپسىزدىك» ساباقتارى وتكىزىلدى، وندا تۇنگى ۋاقىتتا كوشەدە جۇرۋگە تىيىم سالۋ، جول قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا اقپارات بەرىلدى. «قيىن جاس وسپىرىمدەرمەن» ماقساتتى پروفيلاكتيكالىق جۇمىس جالعاسۋدا.
بۇقارالىق دەمالىس ورىندارىنداعى قاۋىپسىزدىككە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى.
جاڭا تالاپتار ەنگىزىلدى. ەندى، بالالار لاگەرلەرى - قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ وبەكتىلەرىنە جاتقىزىلدى. اكىمدىكتەر ولاردى قىسقا مەرزىمدە وڭىرلىك تىزبەسىنە ەنگىزۋ قاجەت. ءوز كەزەگىندە، ءى ءى م لاگەر قىزمەتشىلەرىن تەكسەرۋ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىن بەكىتۋ، ۇيىمداستىرىلعان بالالار تاسىمالداۋىن سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.