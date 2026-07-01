بيىل استاناعا قانداي الەمدىك جۇلدىزدار كەلەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا كونسەرتتەر مەن مادەني ءىس-شارالار كوبەيىپ، الەمنىڭ ءتۇرلى ەلدەرىنەن كەلەتىن ونەرپازداردىڭ قاتارى ارتىپ كەلەدى.
بۇل تۋرالى قالالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە «Astana Concert» ج ش س- ءنىڭ كونسەرتتىك ديرەكتورى الەكساندر بيحەرت مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىل ەلوردادا ۇيىمداستىرىلعان بىرنەشە كونسەرتكە بيلەت تۇگەل ساتىلىپ كەتكەن.
- ماسەلەن، ماكسيمنىڭ كونسەرتىنە شامامەن 5 مىڭ كورەرمەن جينالدى. ال اننا استيدىڭ «بارىس ارەناداعى» كەشىن 9 مىڭعا جۋىق ادام تاماشالادى. بۇل - بيىلعى ەڭ كوپ كورەرمەن جينالعان كونسەرتتەردىڭ ءبىرى، - دەدى ول.
سپيكەر مادەني جوبالارعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ دا جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، «لەوناردو دا ۆينچي. قايتا ورلەۋ ءداۋىرىنىڭ دانىشپانى» كورمەسىن بۇگىنگە دەيىن 40 مىڭنان استام ادام تاماشالاعان. كورمەگە ريم مەن فلورەنسيا مۋزەيلەرىنەن جەتكىزىلگەن 44 ءتۇپنۇسقا جادىگەر قويىلعان.
بيحەرتتىڭ ايتۋىنشا، جىل سوڭىنا دەيىن ەلوردادا تاعى بىرنەشە ۇلكەن كونسەرت وتەدى.
- 17-قىركۇيەكتە كونگرەسس ورتالىعىندا ماري كرايمبرەري ونەر كورسەتەدى. 20-قاراشادا «بارىس ارەنادا» ديما بيلاننىڭ كونسەرتى وتەدى. سونداي-اق بيىل «استانا ارەنادا» الەمگە ايگىلى ءانشى ەنريكە يگلەسياس ونەر كورسەتەدى، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇكىمەت تۋريزمدەگى نەگىزگى ماسەلەلەردى كوتەرگەن ەدى.