    18:59, 08 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بيىل اسكەري شەرۋ وتە مە

    استانا. KAZINFORM - بيىل وتان قورعاۋشىلار كۇنى قارساڭىندا اسكەري شەرۋ وتپەيدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.

    әскери шеру
    Фото: akorda.kz

    - بيىل اسكەري شەرۋ وتكىزۋ جوسپارلانبايدى. دەگەنمەن 7-مامىر قارساڭىندا ءبىرقاتار اسكەري-پاتريوتتىق ءىس-شارا باستالادى. رەسپۋبليكا بويىنشا ەرلىك ساباقتارى، ۇزدىك اسكەري قىزمەتشىلەر مەن ارداگەرلەردى قۇرمەتتەۋ، ەكولوگيالىق اكسيالار وتەدى. سونداي-اق اسكەري وركەسترلەر شەرۋى مەن شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ ونەر كورسەتۋى جوسپارلانعان، - دەپ جاۋاپ بەردى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اگەنتتىك ساۋالىنا.

    سونىمەن بىرگە، اسكەري تەحنيكا مەن قارۋ-جاراق كورمەسى، «سارباز بوتقاسى» ناۋقانى مەن اشىق ەسىك كۇندەرى ۇيىمداستىرىلماق.

    اتالعان ءىس-شارالار 10-مامىرعا دەيىن جالعاسادى.

    ەسكە سالا كەتسەك، 1992-جىلى 7-مامىردا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قارۋلى كۇشتەردى قۇرۋ تۋرالى  745-جارلىعى جاريالاندى. جارلىقتا وتاندىق قارۋلى كۇشتى قالىپتاستىرىپ، ول ءۇشىن ءتيىستى جاعداي جاساۋ كەرەكتىگى ايتىلعان. بۇل - ەل تىنىشتىعىن قورعاپ، بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتەتىن اسكەري قىزمەتشىلەردى قۇتتىقتاپ، قۇرمەت كورسەتەتىن كۇن.

    Күнсұлтан Отарбай
