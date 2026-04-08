بيىل اسكەري شەرۋ وتە مە
استانا. KAZINFORM - بيىل وتان قورعاۋشىلار كۇنى قارساڭىندا اسكەري شەرۋ وتپەيدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.
- بيىل اسكەري شەرۋ وتكىزۋ جوسپارلانبايدى. دەگەنمەن 7-مامىر قارساڭىندا ءبىرقاتار اسكەري-پاتريوتتىق ءىس-شارا باستالادى. رەسپۋبليكا بويىنشا ەرلىك ساباقتارى، ۇزدىك اسكەري قىزمەتشىلەر مەن ارداگەرلەردى قۇرمەتتەۋ، ەكولوگيالىق اكسيالار وتەدى. سونداي-اق اسكەري وركەسترلەر شەرۋى مەن شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ ونەر كورسەتۋى جوسپارلانعان، - دەپ جاۋاپ بەردى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اگەنتتىك ساۋالىنا.
سونىمەن بىرگە، اسكەري تەحنيكا مەن قارۋ-جاراق كورمەسى، «سارباز بوتقاسى» ناۋقانى مەن اشىق ەسىك كۇندەرى ۇيىمداستىرىلماق.
اتالعان ءىس-شارالار 10-مامىرعا دەيىن جالعاسادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 1992-جىلى 7-مامىردا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قارۋلى كۇشتەردى قۇرۋ تۋرالى 745-جارلىعى جاريالاندى. جارلىقتا وتاندىق قارۋلى كۇشتى قالىپتاستىرىپ، ول ءۇشىن ءتيىستى جاعداي جاساۋ كەرەكتىگى ايتىلعان. بۇل - ەل تىنىشتىعىن قورعاپ، بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتەتىن اسكەري قىزمەتشىلەردى قۇتتىقتاپ، قۇرمەت كورسەتەتىن كۇن.