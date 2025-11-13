بيىل اقمولا وبلىسىندا رەكوردتىق كولەمدە استىق جينالدى
استانا. KAZINFORM - وسى ماۋسىمدا ەگىن جيناۋ القابى 300 مىڭ گەكتارعا ءوسىپ، 5,5 ميلليون گەكتار بولدى.
- ديقانداردىڭ ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا ءداندى داقىلداردىڭ رەكوردتىق ءونىمى جينالدى. ورتاشا ونىمدىلىك گەكتارىنان 16,3 سەنتنەردى قۇراپ 7,6 ميلليون توننا استىق جينالدى. جينالعان استىقتىڭ 70 پايىزى جوعارى ساپالى ءونىم. ءبىزدىڭ جەتىستىگىمىز ىشكى نارىقپەن شەكتەلمەيدى. اقمولا استىعى جوعارى ساپالى ءونىم رەتىندە جاڭا حالىقارالىق نارىقتى باعىندىرىپ جاتىر. جىل باسىنان بەرى الىس جانە جاقىن شەتەلدەرگە 3,5 ميلليون توننادان استام استىق ەكسپورتتالدى، - دەدى اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ الەۋەتى تۋرالى ەسەپ بەرە تۇرىپ.
بۇگىندە اقمولا استىعى قىتاي، يران، يتاليا، بەلگيا، شۆەتسيا، لاتۆيا، وزبەكستان، تاجىكستان، ازەربايجان تاعى باسقا ەلدەرگە ەكسپورتتالىپ جاتىر.
- ەستونيانىڭ مۋگا گرەين تەرمينالىمەن مەموراندۋمعا قول قويۋ ناتيجەسىندە جالپى 209 مىڭ توننا استىقتى يتالياعا، بەلگياعا جانە ەستونياعا ەكسپورتتاۋعا مۇمكىندىك تۋدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا سوڭعى ەكى جىلدا جوعارى رەنتابەلدى مايلى داقىلدار ەگىسىنىڭ اۋماعى 2,5 ەسە ۇلعايىپ، العاش رەت 500 مىڭ گەكتاردى قۇرادى. ناتيجەسىندە، 600 مىڭ تونناعا جۋىق مايلى داقىلدار جينالدى، قوسىمشا 100 ميلليارد تەڭگە اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن وندىرۋگە مۇمكىندىك بەردى. مۇنداي وسىمگە مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلىپ جاتقان ۇلكەن قولداۋدىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزدىك. بيىل اگروونەركاسىپ كەشەنى سالاسىنا 250 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات ءبولىندى. وسىلايشا مينەرالدى تىڭايتقىشتاردى ەنگىزۋ كولەمى ءۇش ەسە ارتتى. اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جاڭارتۋ ماقساتىندا قۇنى 62 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جاڭادان 1600 بىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى جەڭىلدەتىلگەن ليزينگپەن ساتىپ الىندى، - دەپ تولىقتىردى ءوڭىر باسشىسى.
ودان ءارى وبلىس اكىمى وڭىردە مال شارۋاشىلىعىنىڭ سالاسىنىڭ دامۋ قارقىنىنا توقتالدى.
- مال شارۋاشىلىعى سالاسىندا دا تۇراقتى وڭ ديناميكا بايقالادى. جالپى اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ سانى (%5 عا) مەن مال ونىمدەرى ءوندىرىسىنىڭ كولەمى ارتتى (%3 عا). بيىل 168,5 مىڭ توننا ەت 6205 مىڭ توننا ءسۇت، 574 ميلليون دانا جۇمىرتقا ءوندىرىلدى. سونداي-اق، ءسۇت، ءسۇت ونىمدەرى فەرمالارىن قۇرۋ جانە كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر، 5400 مال باس بار بەس ءىرى فەرما ىسكە قوسىلدى. جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 1200 مالى بار ەكى ءسۇت فەرماسى ىسكە قوسىلادى. قازىر 12400 باسقا ارنالعان 8 ءسۇت فەرماسىن ىسكە اسىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەلوردانىڭ ازىق-تۇلىك بەلدەۋىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىسى جالعاسادى. وبلىسىمىزدىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرى 86 ينۆەستيسيالىق جوبانى (963 ميلليارد تەڭگە) ىسكە اسىرۋ ارقىلى استانا تۇرعىندارىن ازىق-تۇلىكپەن قامتۋ كولەمىن ارتتىرادى، - دەيدى مارات احمەتجانوۆ.
ايتا كەتەيىك، اقمولا وبلىسىندا استىقتى تەرەڭ وڭدەيتىن العاشقى زاۋىت قۇرىلىسى باستالدى.
اۆتور
ەربول جانات