بيىل پاۆلودار ءوڭىرى مىڭعا جۋىق قانداستى قابىلدايدى
پاۆلودار. KAZINFORM - كەيىنگى 9 جىلدا پاۆلودار وبلىسىنا 5726 قانداس كوشىپ كەلگەن. ولاردىڭ بارلىعىنا ءتيىستى تولەمدەر مەن كومەك تۇرلەرى كورسەتىلگەن.
ەرتىس بويىنداعى ەلدى مەكەندەرگە بيىل 977 قانداس كوشىپ كەلۋى كەرەك. كۆوتاعا ىلىككەندەرگە قانداي كومەك تۇرلەرى تيەسىلى؟
بۇل سۇراققا وڭىرلىك جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسىنىڭ باسشىسى سامال قادىروۆا جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كوشىپ كەلۋشىلەرگە مەملەكەت تاراپىنان كوپتەگەن ماتەريالدىق كومەك تۇرلەرى قاراستىرىلعان.
- ەڭ اۋەلى كوشۋگە ارنالعان سۋبسيديا - وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرىندە ءبىرجولعى تولەم(ءبىر ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش 4325 تەڭگەنى قۇرايدى – رەد.)، ودان سوڭ تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى تولەۋ شىعىندارىن وتەۋگە ارنالعان سۋبسيديا (ءبىر وتباسىنا 15 تەن 30 ا ە ك-كە دەيىن) تولەنەدى. وعان قوسىمشا ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتى (1625 ا ە ك مولشەرىندە) دا كوشىپ كەلۋشىلەرگە تيەسىلى، - دەيدى باسقارما باسشىسى.
جىل سايىن قانداستار مەن قونىس اۋدارۋشىلاردى قابىلداۋدىڭ وڭىرلىك كۆوتاسىنا سايكەس ەلدى مەكەندەر ءتىزىمى بەكىتىلەدى. بۇل جەردە كوشىپ كەلۋشى قونىستاناتىن ەلدى مەكەندى ءوزى تاڭدايتىنىن ەسكەرگەن ءجون. قانداستارىمىز كوبىنە ول جەردە تۋىستارى مەن تانىستارىنىڭ كوپ بولۋىنا ماڭىز بەرەدى.
ماسەلەن بىلتىر وبلىسقا 1016 قانداس كوشىپ كەلگەن. قانداستاردىڭ دەنى قىتاي، تۇرىكمەنستان، موڭعوليا، وزبەكستان، رەسەي جانە ت. ب. مەملەكەتتەردەن قونىس اۋدارعان. كوشى-قون ورگاندارى سوڭعى جىلدارى قىتايدان اتامەكەنىن ىزدەپ كەلىپ جاتقاندار سانى ارتا تۇسكەنىن ايتادى.
اتاپ وتەرلىگى، ىشكى كوشى-قون باعدارلاماسى بويىنشا 2025 -جىلى وڭىرگە 1422 ادام كوشىپ كەلگەن. ولار پاۆلودار، اقسۋ، ەكىباستۇز قالالارىنا، سونداي- اق جەلەزين، ەرتىس، تەرەڭكول، پاۆلودار جانە ۋسپەن اۋداندارىنا ورنالاستىرىلعان.
- ىشكى كوشى-قون اياسىندا كەلگەندەردىڭ ىشىنەن جۇمىسقا قابىلەتتى 632 ادام بار، ونىڭ ىشىندە 176 ادام جۇمىسپەن قامتىلدى (5 ادام جەكە كاسىپ اشتى، 23 ادام مەملەكەتتىك گرانت الدى). جۇمىسقا قابىلەتتى 545 قانداسىمىزدىڭ 113 ى جۇمىس ورىندارىنا تۇرسا، 11 ادام مەملەكەتتىك گرانتقا قول جەتكىزدى. وزگەلەرىن جۇمىسقا ورنالاستىرۋ بويىنشا ءىس-شارالار قولعا الىنعان، - دەپ مالىمدەدى سامال قادىروۆا.
جالپى 2017 - 2025 -جىلدارى وبلىسقا 5726 ادام قونىستانعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، قونىس اۋدارعاندارعا بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى 7 ميلليون تەڭگەگە جەتتى.