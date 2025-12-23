بيىل التىننىڭ قۇنى 70 پايىزعا جۋىق ءوستى، سەبەبى نەدە
استانا. KAZINFORM - الەمدىك نارىقتا التىن باعاسى كەزەكتى تاريحي رەكوردتى جاڭارتىپ، ءبىر ۋنتسياسى 4400 دوللاردان استى. بۇل تۋرالى BBC ءدىڭ بيزنەس شولۋشىسى حابارلايدى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، التىن باعاسىنىڭ وسۋىنە ا ق ش- تىڭ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى كەلەر جىلى بازالىق مولشەرلەمەلەردى تومەندەتۋدى جالعاستىرادى دەگەن كۇتىم اسەر ەتىپ وتىر. جىل باسىندا التىننىڭ ءبىر ۋنتسياسى شامامەن 2600 دوللار تۇرعان.
يمپورتتىق باج سالىعىن ەنگىزۋ جونىندەگى دونالد ترامپتىڭ ساياساتى جانە پايىزدىق مولشەرلەمەلەردىڭ تومەندەۋى تۋرالى بولجامدار ينۆەستورلاردى قاۋىپسىز اكتيۆتەرگە، سونىڭ ىشىندە التىن مەن باسقا دا باعالى مەتالدارعا كوشۋگە يتەرمەلەدى.
ناتيجەسىندە 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى التىن باعاسى 68 پايىزعا وسكەن. BullionVault ساۋدا الاڭىنىڭ تالداۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى ادريان ءەشتىڭ ايتۋىنشا، بۇل - 1979 -جىلدان بەرگى ەڭ جىلدام جىلدىق ءوسىم.
دۇيسەنبى كۇنى باسقا دا باعالى مەتالداردىڭ باعاسى ءوستى. كۇمىستىڭ ءبىر ۋنتسياسى 69,44 دوللارعا جەتىپ، ول دا تاريحي رەكورد ورناتتى. ەشتىڭ پىكىرىنشە، التىن باعاسىن جىل بويى پايىزدىق مولشەرلەمەلەر، سوعىستار مەن ساۋدا قاتىناستارىنا بايلانىستى «باياۋ، ءبىراق تۇراقتى ۇردىستەر» جوعارى يتەرمەلەگەن.
- باعالى مەتالدار نارىعى ترامپ بەلگىلى ءبىر ۇدەرىستى ىسكە قوستى دەگەن بەلگى بەرىپ وتىر، سونىڭ سالدارىنان التىن باعاسى كۇرت ءوستى. ساۋدا سوعىستارى، فەدەرالدى رەزەرۆكە قىسىم، گەوساياسي شيەلەنىس - مۇنىڭ ءبارى وسى فاكتورلارمەن بايلانىستى، - دەدى ول.
دۇيسەنبى كۇنى التىن باعاسى 4400 دوللار مەجەسىنەن ءوتىپ، 4426,66 دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى. ينۆەستورلار ورتالىق بانكتەر مولشەرلەمەنى تومەندەتسە، وبليگاتسيالار سەكىلدى قارجى قۇرالدارىنىڭ كىرىستىلىگى دە ازايادى دەپ ەسەپتەيدى. سوندىقتان ولار پورتفەلدەرىن ءارتاراپتاندىرىپ، التىن مەن كۇمىس سياقتى اكتيۆتەرگە قارجى سالۋعا ۇمتىلادى.
ساراپشىلار اراسىندا 2026 -جىلى ا ق ش- تا پايىزدىق مولشەرلەمە ەكى رەت تومەندەيدى دەگەن ورتاق بولجام قالىپتاسقان. التىنعا دەگەن سۇرانىستى الەمنىڭ ءتۇرلى ەلدەرىندەگى ورتالىق بانكتەر دە ارتتىرىپ وتىر. ولار بۇل مەتالدى ەكونوميكالىق تۋربۋلەنتتىلىكتەن ساقتانۋ، ا ق ش دوللارىنا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ جانە رەزەرۆتەرىن ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن ساتىپ الۋدا. بۇل تۋرالى Goldman Sachs تالدامالىق ەسەبىندە ايتىلعان.
Ribble Wealth Management كومپانياسىنىڭ ساراپشىسى انيتا رايت التىن باعاسىنىڭ جىل بويعى تۇراقتى ءوسۋىن ينۆەستورلاردىڭ ونى ينفلياتسيا مەن ەكونوميكالىق بەلگىسىزدىككە قارسى قورعانىش قۇرالى رەتىندە قاراستىرۋىمەن بايلانىستىرادى.
- قارجى اكتيۆتەرى مەن ساياسي تۇراقتىلىققا دەگەن سەنىم ازايعاندا، ادەتتە ەڭ الدىمەن التىن رەاكسيا بىلدىرەدى. ول - نەگىزگى قارجىلىق مەتالل، - دەدى ول.
التىن باعاسىنا ا ق ش دوللارىنىڭ السىرەۋى دە ىقپال ەتۋدە. ال باسقا باعالى مەتالدار ءتىپتى جىلدامىراق قىمباتتادى. ماسەلەن، كۇمىس سوڭعى ءبىر جىلدا 138 پايىزعا ءوستى، ال پلاتينا 17 جىل بۇرىنعى رەكوردتى جاڭارتتى. التىننان ايىرماشىلىعى، وزگە باعالى مەتالدار ونەركاسىپتە دە كەڭىنەن قولدانىلاتىندىقتان، بۇل سۇرانىسقا قوسىمشا اسەر ەتەدى.
دۇيسەنبى كۇنى مۇناي باعاسى دا ءوستى. وتكەن اپتادا دونالد ترامپ اقش سانكتسيا سالعان ۆەنەسۋەلاعا قاتىنايتىن تانكەرلەرگە قاتىستى تەڭىز بلوكاداسىن ەنگىزگەن ەدى. سونىڭ اياسىندا Brent ماركالى مۇناي باررەلىنە 1,31 دوللارعا قىمباتتاپ، 61,78 دوللارعا جەتتى.
ال ا ق ش- تا وندىرىلەتىن مۇناي 1,25 دوللارعا ءوسىپ، باررەلىنە 57,77 دوللار بولدى. دەگەنمەن بۇل باعا 2025 -جىلدىڭ باسىنداعى دەڭگەيدەن ءالى دە تومەن.