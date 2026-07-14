بيىل العاشقى جارتى جىلدىقتا ەل ەكونوميكاسى %4,1 ءوستى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ەل ەكونوميكاسىندا وڭ ديناميكا بايقالاتىنىن مالىمدەدى.
- بيىل قاڭتار-ماۋسىمنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكونوميكانىڭ ءوسۋى %4,1 عا جەتىپ، قاڭتار-مامىرمەن سالىستىرعاندا 0,4 پايىزدىق تارماققا جەدەلدەدى. وڭ ديناميكا ناقتى سەكتورداعى ءوسۋ قارقىنىنىڭ وسى جىلعى قاڭتار-مامىرداعى %4 دان %5,1 عا دەيىن ۇلعايۋى ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلدى. قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا دا تۇراقتى ءوسۋ ساقتالىپ وتىر - قىزمەتتەر كولەمى %3,5 عا ۇلعايدى. ەكونوميكا ءوسۋىنىڭ نەگىزگى درايۆەرى مۇنايعا قاتىستى ەمەس سەكتور بولىپ قالا بەرەدى. وسى جىلى مۇنايعا قاتىستى ەمەس سەكتوردىڭ ءوسۋ قارقىنى تۇراقتى تۇردە %5 دان اسۋدا. سالالار اراسىندا ەڭ جوعارى ءوسۋدى قۇرىلىس، وڭدەۋ ونەركاسىبى، كولىك قىزمەتتەرى جانە ساۋدا كورسەتۋدە. وسى سالالاردىڭ جالپى ىشكى ءونىمنىڭ وسۋىنە قوسقان جيىنتىق ۇلەسى شامامەن %85 دى قۇرايدى. وڭ ديناميكا اۋىل شارۋاشىلىعى مەن بايلانىس قىزمەتتەرىندە دە ساقتالىپ وتىر،- دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاھاندىق تۇراقسىزدىققا قاراماستان قازاقستان ەكونوميكاسى ءوسىمىن ساقتايتىنىن جازعانبىز.