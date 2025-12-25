بيىل الاياقتار 6,1 مىڭنان استام ازاماتتى الداعان
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرا قازاقستاندىقتاردى ساق بولۋعا شاقىردى.
الاياقتاردىڭ ادىستەرى قيىنداپ بارادى، ءبىراق نەگىزگى سحەما وزگەرىسسىز قالعان. جابىرلەنۋشىنىڭ تەلەفونىنا «1414» قىسقا نومىرىنەن SMS كود كەلەدى.
الاياقتار مەملەكەتتىك ورگان، بانكت نەمەسە كۋرەرلىك قىزمەتتىڭ قىزمەتكەرى رەتىندە حابارلاسىپ، تەلەفونعا جولدانعان كودتى ايتۋدى سۇرايدى.
وسىدان كەيىن بىردەن ەكىنشى ادام بانك، پوليسيا نەمەسە ۇ ق ك- ءنىڭ جالعان قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنەن حابارلاسىپ تۇرعانداي سىڭاي تانىتىپ حابارلاسادى.
كەيبىر جاعدايلاردا ولار ءتىپتى بەينە بايلانىسقا شىعادى.
ولار الدىندا حابارلاسقان ادامدار الاياق ەكەنىن ايتىپ، ءسىز ايتقان 4 تاڭبالى سان ارقىلى ءسىزدىڭ ەسەبىڭىزدەگى اقشانى الىپ قويۋلارى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
ولار نەسيە راسىمدەۋدى جانە قاراجاتتى «قاۋىپسىز شوتقا» اۋدارۋدى ۇسىنادى.
بۇل الاياقتىق توپتىڭ قۇرىپ العان سحەماسى، ولار جابىرلەنۋشىلەردىڭ اقشاسىن يەمدەنىپ، ولاردىڭ اتىنان نەسيە دە الىپ جىبەرەدى.
بۇعان دەيىن «1414» قىسقا نومىرىنەن SMS كودتى الۋ ءۇشىن جابىرلەنۋشىنىڭ ءنومىرىن ەنگىزۋ جەتكىلىكتى بولاتىن.
- ەندى «1414» SMS- شليۋزىن پايدالاناتىن جۇيەلەرگە تەك بيومەتريالىق اۋتەنتيفيكاتسيانى (FaceID)، ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبانى (ە س ق) نەمەسە QR كودتى (eGov QR) قولدانۋ ارقىلى قول جەتكىزۋگە بولادى. جەلتوقسان ايىنان باستاپ اتالعان تالاپتاردى ەنگىزبەگەن جۇيەلەر «1414» SMS- شليۋزىنەن اجىراتىلدى، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا حابارلاماسىندا.
بۇل شارالار ازاماتتاردى الاياقتاردان قورعاۋدى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ساقتىق شارالارى:
- مەملەكەتتىك ورگاندار مەن بانكتەر ەشقاشان SMS تەن ءبىر رەتتىك كودتاردى، كارتا دەرەكتەرىن نەمەسە قۇپيا ءسوزدى سۇرامايدى؛
- اقشا اۋدارۋ ءۇشىن « قاۋىپسىز شوت» جوق؛
- قانداي دا بوگدە ادام حابارلاسقان كەزدە اباي بولىڭىز، دەرەكتەرىڭىزدى ءۇشىنشى تۇلعاعا بەرمەڭىز؛
- كۇمان تۋىنداعان جاعدايدا دەرەۋ بانككە نەمەسە ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا حابارلاسىڭىز؛
- كيبەرگيگيەنا ەرەجەلەرىن ساقتاڭىز: تەك رەسمي قوسىمشا مەن قىزمەتتەردى قولدانىڭىز، سىلتەمەلەر مەن حابارلامالاردى تەكسەرىڭىز.
ايتا كەتەلىك وسىنداي جاعدايعا تاپ بولعان زەينەتكەردى تاكسي جۇرگىزۋشى الاياقتاردان قۇتقارىپ قالعان ەدى.