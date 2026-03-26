بيىل 9620 ليتر حيميالىق زاتتاردىڭ زاڭسىز تاسىمالىنىڭ جولى كەسىلدى - شەكارا قىزمەتى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى 9620 ليتر حيميالىق زاتتاردىڭ («تۇز قىشقىلى»، «اتسەتون»، «فەنيپپەنتان») جانە 1000 ك گ «برومكەتون-4» زاتىنىڭ زاڭسىز تاسىمالىنىڭ جولى كەسىلدى، دەپ حابارلادى بۇگىن ق ر ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، بيىل ناۋرىز ايىندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ (ۇ ق ك) شەكارا قىزمەتى مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى زاڭسىز كوشى-قونعا، كونترابانداعا جانە ەسىرتكى زاتتارىنىڭ تارالۋىنا قارسى ءىس-قيمىل باعىتىندا ءبىرقاتار ءىس-شارالاردى وتكىزنگەن.
وسى باعىتتاعى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە اقتوبە وبلىسىندا جۇك اۆتوكولىگىنىڭ تىركەمەسىندە وتكىزۋ پۋنكتىنەن جاسىرىن وتۋگە ارەكەتتەنگەن 18 شەتەل ازاماتى انىقتالدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا «سينتەتيكالىق ەسىرتكىلەردى» دايىنداۋعا ارنالعان كولەمى 5100 ليتر پرەكۋرسورلاردىڭ ءىرى پارتياسى تابىلدى.
- قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە اتالعان پرەكۋرسورلاردىڭ سوڭعى الۋشىلارى بەلگىلى بولىپ، ەسىرتكى زەرتحانالارى جويىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق، جامبىل وبلىسىندا شەكاراشىلار شەتەلگە 1 ميلليارد تەڭگە سوماسىنا 160 توننا كەن مەن باعالى مەتالدار كونتسەنتراتتارىن (قۇرامىندا التىن بار قۇم) زاڭسىز اكەتۋ ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى. اتالعان فاكتىلەر بويىنشا ماتەريالدار پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن قۇزىرەتتى ورگاندارعا جولداندى.