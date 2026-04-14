بيىل 76 ميلليون توننا مۇناي ەكسپورتتالادى - اقكەنجەنوۆ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز بيىل 76 ميلليون توننا مۇناي ەكسپورتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ايتتى.
- بيىل قاڭتار- ناۋرىز ايلارىندا مۇناي جانە گاز كوندەنساتىن ءوندىرۋ كولەمى 19,7 ميلليون توننانى نەمەسە وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 80,2 پايىزدى قۇرادى. قاراشىعاناقتا شيكى گازدى كەرى ايداۋدىڭ 6 كومپرەسسورىن ىسكە قوسۋ جۇمىستارى جالعاستىپ جاتىر. بۇل مۇناي ءوندىرىسىن 10-11ميلليون توننا دەڭگەيىندە ۇستاپ تۇرۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى مينيستر.
سونداي-اق ول ءىرى جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارمەن مۇناي ءوندىرىسىن ارتتىرۋ شارالارى تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- 3 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مۇناي ەكسپورتتاۋ 15,3 ميلليون توننانى قۇرادى نەمەسە وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىنە 78,5 پايىزعا ورىندالدى. 2026 -جىلعا بولجام - 76 ميلليون توننا، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.