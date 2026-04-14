ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:24, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بيىل 76 ميلليون توننا مۇناي ەكسپورتتالادى - اقكەنجەنوۆ

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىز بيىل 76 ميلليون توننا مۇناي ەكسپورتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ايتتى.

    Ерлан Ақкенженов
    Фото: Үкімет

    - بيىل قاڭتار- ناۋرىز ايلارىندا مۇناي جانە گاز كوندەنساتىن ءوندىرۋ كولەمى 19,7 ميلليون توننانى نەمەسە وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 80,2 پايىزدى قۇرادى. قاراشىعاناقتا شيكى گازدى كەرى ايداۋدىڭ 6 كومپرەسسورىن ىسكە قوسۋ جۇمىستارى جالعاستىپ جاتىر. بۇل مۇناي ءوندىرىسىن 10-11ميلليون توننا دەڭگەيىندە ۇستاپ تۇرۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى مينيستر.

    سونداي-اق ول ءىرى جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارمەن مۇناي ءوندىرىسىن ارتتىرۋ شارالارى تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.

    - 3 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مۇناي ەكسپورتتاۋ 15,3 ميلليون توننانى قۇرادى نەمەسە وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىنە 78,5 پايىزعا ورىندالدى. 2026 -جىلعا بولجام - 76 ميلليون توننا، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار