بيىل 5 مىڭنان استام ادام ءوز ەركىمەن قونىس اۋدارۋ مۇمكىندىگىن پايدالاندى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 1- قازانداعى جاعداي بويىنشا ەرىكتى قونىس اۋدارۋ شەڭبەرىندە جۇمىس كۇشىنىڭ ۇتقىرلىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن جۇمىس كۇشى ارتىق وڭىرلەردەن جۇمىس كۇشى تاپشى وڭىرلەرگە 5213 ادام، ونىڭ ىشىندە 1725 قانداس جانە 3488 قونىس اۋدارۋشى كوشىپ كەلدى.
بارلىق قونىس اۋدارۋشىلارعا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى كورسەتىلدى. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 9653 ادامدى كوشىرۋ جوسپارلانۋدا.
وڭىرلەر بويىنشا: پاۆلودار وبلىسىنا - 1886 ادام، س ق و - 1516 ادام، قوستاناي وبلىسىنا - 575 ادام، ش ق و - 490 ادام، اباي وبلىسىنا - 305 ادام، اقمولا وبلىسىنا - 257 ادام، اتىراۋ وبلىسىنا - 103 ادام، ۇلىتاۋ وبلىسىنا - 43 ادام، قاراعاندى وبلىسىنا - 38 ادام قونىس اۋداردى.
قونىس تانۋ ايماقتارىنا كوشكەن قانداستارىمىز نەگىزىنەن وزبەكستاننان - 612 ادام، ق ح ر - 563 ادام، موڭعوليادان - 377 ادام، رەسەيدەن - 84 ادام، تۇركمەنستاننان - 49 ادام جانە باسقا ەلدەردەن - 49 ادام كەلگەن.
ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى 2307 ادام كەلگەندەردىڭ ىشىنەن تۇراقتى جۇمىس ورىندارىنا 1041 ادام جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى، 38 ادام كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىسادى.
قونىس اۋدارۋشىلار مەن كانداستار دەنساۋلىق ساقتاۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى، ءبىلىم بەرۋ، ونەركاسىپ جانە ت. ب. سالالار بويىنشا جۇمىسقا ورنالاستى.
قونىس اۋدارۋدىڭ تابىستى مىسالدارىنىڭ ءبىرى - قۇرمەشوۆتار وتباسى. ولار ومىرلەرىندەگى وڭ وزگەرىستەردى اتاپ ءوتتى.
«ءبىز ماڭعىستاۋ وبلىسىنان قوستاناي قالاسىنا كوشىپ كەلدىك. 2024 -جىلدىڭ مامىر ايىنىڭ باسىندا قوستاناي قالاسىنداعى مانساپ ورتالىعىنا جۇگىنىپ، قاجەتتى كەڭەستەر الىپ، كۆوتاعا ەنۋ ءۇشىن قاجەتتى قۇجاتتار تىزىمىمەن تانىستىم. ايماقتىق كۆوتاعا ەنگەننەن كەيىن ءبىز كوشۋگە بايلانىستى ماتەريالدىق كومەك، سونداي-اق تۇرعىن ءۇي جالداۋ مەن كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە كەتەتىن شىعىنداردى وتەۋ ءۇشىن سۋبسيديا تۇرىندە مەملەكەتتىك قولداۋ الدىق»، - دەيدى قانات قۇرمەشوۆ.
قانات قۇرمەشوۆتىڭ «اقپاراتتىق جۇيەلەر» مەن «دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت» ماماندىقتارى بويىنشا جوعارى ءبىلىمى بار. جاڭا مەكەنگە قونىستانعان سوڭ، ول ۆلاديمير ماتۆيەنكو اتىنداعى وليمپيادالىق رەزەرۆتىڭ بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەبىنە WKF كاراتە بويىنشا جاتتىقتىرۋشى بولىپ جۇمىسقا ورنالاستى.
«مەن - ساناتسىز، ءبىراق جوعارى دەڭگەيلى جاتتىقتىرۋشىمىن، ەڭبەك ءوتىلىم - 8 جىل. جۇبايىم ءلاززات ورازماعانبەت تۇرماعانبەت ۇلى اتىنداعى ماڭعىستاۋ يندۋستريالدى- تەحنيكالىق كوللەدجىن «مۇناي ونەركاسىبى» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. وتكەن جىلدىڭ تامىز ايىندا ول «باستاۋ بيزنەس» جوباسىنا قاتىسۋ ءۇشىن «ساقتاعانوۆا» ج ك اشىپ، ءوز ءىسىن دامىتۋعا ارنالعان گرانتتى ءساتتى ۇتىپ الدى. ول فيتنەس- كلۋب اشتى»، - دەپ ءبولىستى وتاعاسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اعىمداعى جىلى ول دا ءوز كاسىبىن - كونديتەرلىك سەح اشۋعا 1572800 تەڭگە كولەمىندە گرانت العان.
«مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلگەن قولداۋ مەن ۇسىنىلعان مۇمكىندىكتەردىڭ ارقاسىندا وتباسىمىز جاڭا ورتاعا ءساتتى بەيىمدەلىپ، ءوز ءىسىمىزدى باستاۋعا مۇمكىندىك الدىق. وسى ماڭىزدى قادامدا بىزگە قولداۋ كورسەتكەن بارلىق جاندارعا شىن جۇرەكتەن العىس ايتامىز»، - دەدى قانات قۇرمەشوۆ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ەرىكتى قونىس اۋدارۋ اياسىندا قونىس اۋدارۋشىلارعا مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ مىناداي شارالارى ۇسىنىلادى:
وتاعاسىنا جانە وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ا ە ك مولشەرىندە كوشۋگە ارنالعان ءبىر رەتتىك سۋبسيديا؛
وتباسى مۇشەلەرى سانى مەن ەلدى مەكەنگە بايلانىستى 15 تەن 30 ا ە ك- كە دەيىنگى مولشەردە 12 اي ىشىندە تۇرعىن ءۇي جالداۋعا جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋگە اي سايىنعى سۋبسيديالاۋ؛
قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقىتۋعا جولداما؛
جۇمىسقا ورنالاسۋعا نەمەسە كاسىپكەرلىك باستامانى دامىتۋعا جاردەمدەسۋ؛
ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتتارىن بەرۋ.
بۇدان باسقا، ءوڭىرارالىق قونىس اۋدارۋعا جاردەم كورسەتەتىن جۇمىس بەرۋشىلەرگە تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتىلگەن جانە كەمىندە 2 جىل مەرزىمگە تۇراقتى جۇمىسقا قابىلدانعان ءاربىر قىزمەتكەر ءۇشىن 400 ا ە ك مولشەرىندە جۇمىسقا ورنالاسۋعا ءبىرجولعى سۋبسيديا بەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن س ق و- عا قونىس اۋدارۋشىلارعا قانداي قولداۋ شارالارى بار ەكەنىن جازعانبىز.