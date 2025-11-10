بيىل 43 مىڭنان استام قازاقستاندىقتان قاتەرلى ىسىك انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 400 مىڭنان استام ونكولوگيامەن اۋىراتىن ناۋقاس ەسەپتە تۇر. بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى حابارلادى.
- كەلەسى اپتادا استانادا پروتوندى تەراپيا ورتالىعى اشىلادى. بۇل ورتالىق جىلىنا 900 گە دەيىن ىسىگى قيىن جەردە ورنالاسقان ناۋقاستاردى قابىلدايدى. بۇل شىنىمەن دە سەرپىلىس. ءبىز الەمدە پروتوندى تەراپيا ورتالىعىن ورناتىپ ىسكە قوسقان 25-ەلمىز. بۇل ت م د ەلدەرىندەگى ءۇشىنشى اپپارات. ال ورتالىق ازيادا العاشقى، - دەيدى اقمارال ءالنازاروۆا حالىقارالىق عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنسياسىندا.
مينيستر راديوفارماتسيەۆتيكالىق پرەپاراتتاردى ءوندىرۋ ماسەلەسىنە دە توقتالدى.
- بۇگىن جاڭا پرەپاراتتار جەلىسى ىسكە قوسىلىپ جاتىر. قازىر دياگنوستيكالاۋ مەن ەمدەۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن بىرنەشە پرەپارات بار. ءبىراق ءبىز دامۋدى توقتاتپايمىز. الداعى كۇندەرى دياگنوستيكالاۋ مەن ەمدەۋگە ارنالعان العاشقى پرەپارات ىسكە قوسىلادى. سونىمەن قاتار، راديواكتيۆتى يود قولدانىلاتىن تەراپيا ءۇشىن پالاتالار سانىن كوبەيتتىك. بيىل تاعى 8 پالاتانى اشىپ، ەمدەۋ جۇمىستارىن باستادىق، - دەيدى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى.
پروتوندى تەراپيا ورتالىعى وتكەن جىلى اشىلعان ۇلتتىق ونكولوگيالىق ورتالىقتىڭ اۋماعىندا ورنالاسادى. بۇرىن رەسپۋبليكامىزدىڭ بيۋدجەتى ەسەبىنەن پروتوندى تەراپيانى شەتەلدەن الۋ ءۇشىن جىل سايىن 2 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات بولىنگەن. ەندى بۇل ەم ءتۇرىن شەتەلگە بارماي-اق، ءوز ەلىمىزدە جاساۋعا بولادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن بىرگە، اسىرەسە باس ميى، مويىن، باستىڭ باسقا كۇردەلى بولىكتەرىندە ىسىكتەرى بار بالالاردىڭ زاماناۋي ەمدى ەش قيىندىقسىز الۋ جولدارىن تالقىلاپ جاتىرمىز. سوڭعى ەكى جىلدا ءبىزدىڭ ماماندار پروتوندى تەراپيا مەن ونكولوگيا سالاسىنداعى جەتەكشى ەلدەردە ءبىلىم الدى. وقىتۋ رەسپۋبليكامىزدىڭ بيۋجەتى ەسەبىنەن جۇرگىزىلدى. بۇل ونكولوگيالىق ناۋقاستارعا مەديتسينالىق قىزمەتتى ايتارلىقتاي قولجەتىمدى ەتەدى. سونداي-اق، ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ناۋقاستارى دا مەديتسينالىق قىزمەتتى وڭاي الا الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى اقمارال ءالنازاروۆا.
قازاقستاندىقتار ءۇشىن پروتوندى تەراپيا مەملەكەت ەسەبىنەن وتەلەدى. ەلدەگى ونكولوگيالىق كومەك مەملەكەتتىك كەپىلدەندىرىلگەن مەديتسينالىق كومەك شەڭبەرىندە تەگىن كورسەتىلەدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا 400 مىڭنان استام ازامات ءارتۇرلى ونكولوگيالىق اۋرۋلار بويىنشا ەسەپتە تۇر. بيىل 43 مىڭنان استام جاڭا راك جاعدايى تىركەلدى. سونىمەن قاتار، ءبىز ەرتە دياگنوستيكالاۋ كورسەتكىشىن شامامەن 30 پايىزعا ارتتىردىق. بۇگىنگى كۇندە ءبىزدىڭ باستى باسىمدىق - ەرتە دياگنوستيكا. سوندىقتان ونكولوگيالىق اۋرۋلاردىڭ ءوسۋى تۋرالى ايتقاندا، ماڭىزدىسى - ءبىزدىڭ كورسەتكىش ەۋروپا ەلدەرىمەن سالىستىرعاندا ءالى دە تومەن. بۇل اۋرۋلاردىڭ وسۋىندە قورقاتىن ەشتەڭە جوق، باستىسى - اۋرۋلاردى ۋاقىتىلى انىقتاپ، مۇمكىندىگىنشە ەرتەرەك ەمدەۋدى باستاۋ، - دەدى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن COVID-19 ۆاكسيناسى قاتەرلى ىسىكپەن كۇرەسۋگە كومەكتەسەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.