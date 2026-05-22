بيىل 4000 وتانداسىمىز قاجىلىق پارىزىن وتەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قاجىلىق ميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى، نايب ءمۇفتي كەنجەتاي بايكەمەل ۇلى باستاعان ميسسيا وكىلدەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جيددا قالاسىنداعى باس كونسۋلى رۋسلان قوسپانوۆپەن كەزدەستى.
بۇل تۋرالى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى ءمالىم ەتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار بيىلعى قاجىلىق ماۋسىمىنداعى ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى، قازاقستاندىق قاجىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە ولاردىڭ ساپارىن بارىنشا ىڭعايلى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىن جان-جاقتى تالقىلادى.
ءوز كەزەگىندە قازاقستاننىڭ جيددا قالاسىنداعى باس كونسۋلى رۋسلان قوسپانوۆ قاسيەتتى ساپارعا كەلەتىن وتانداستارىمىزعا جان- جاقتى قولداۋ كورسەتىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بيىل 4000 وتانداسىمىز قاجىلىق پارىزىن وتەيدى. ولارعا كونكۋرستان وتكەن 14 تۋركومپانيا قىزمەت كورسەتەدى. ميسسيا تاراپىنان قاجىلىقتى ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى تولىق باقىلاۋعا الىنعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىلعى قاجىلىق ماۋسىمى 15-مامىر –5-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى.
