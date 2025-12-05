بيىل 20 ميلليون شارشى مەترگە تارتا باسپانا تاپسىرىلادى
استانا. KAZINFORM - بيىل 19,2 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلەدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى قۋاندىق قاجكەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- جاڭا تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ماڭىزدى باعىتى سانالادى. 2023-جىلدان باستاپ 2024-جىلدى قوسا ەسەپتەگەندە جوسپارلانعان 30,8 ميلليون شارشى مەتردىڭ ورنىنا 36,9 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى (2023-جىلى 17,8 ميلليون شارشى مەتر جانە 2024-جىلى 19,1 ميلليون شارشى مەتر). وسى ورايدا ەكى جىلدىق كەزەڭدە (2023-2024-جىلدار) قابىلدانعان شارالار پرەزيدەنتتىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىنىڭ جوسپارىنان 6,1 ميلليون شارشى مەترگە ارتىق ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەدى ق. قاجكەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىل ەل بويىنشا 19,2 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانعان. وسى جىلدىڭ 10 ايىندا 14,6 ميلليون شارشى مەتر تاپسىرىلدى. بۇل 2024-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 4,5 پايىزعا ارتىق.
- بۇگىندە پرەزيدەنتتىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ جوسپارىنىڭ ورىندالۋى (111 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي كولەمىندە) %46,4 نەمەسە 51,5 ميلليون شارشى مەتردى قۇرادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
اتاپ ايتقاندا، سايلاۋالدى باعدارلاماسىندا جەتى جىلدا 111 ميلليون شارشى مەتر باسپانا سالۋ ەسكەرىلگەن. بۇل تۇرعىدا جىل سايىن كەم دەگەندە ورتا ەسەپپەن 15-16 ميلليون شارشى مەتر پايدالانۋعا بەرىلۋى ءتيىس.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، مەملەكەت تۇرعىن ءۇي كومەگىن بەرۋ ەرەجەلەرىن جاڭارتتى.