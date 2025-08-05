بيىل 14 مىڭنان استام ينتەرنەت-الاياقتىق تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرادا كيبەرالاياقتىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كەڭەس ءوتتى.
كەڭەسكە ۇلتتىق بانك، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى، سونداي-اق «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
سوڭعى جىلدارى ينتەرنەت-الاياقتىق تەك جاھاندىق پروبلەما عانا ەمەس، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە تونگەن ەلەۋلى قاتەرگە اينالدى. تەحنولوگيالاردىڭ دامۋى مەن تسيفرلىق كوممۋنيكاتسيانىڭ كەڭەيۋىنە بايلانىستى قاسكۇنەمدەر الاياقتىقتىڭ كۇردەلەنگەن تاسىلدەرىن قولدانۋدا.
اتالعان قىلمىستار ازاماتتارعا ايتارلىقتاي قارجىلىق شىعىن كەلتىرىپ، قۇپيا اقپاراتتىڭ تارالۋىنا الىپ كەلۋدە، سونىمەن قاتار مەملەكەتتىڭ جالپى ەكونوميكاسىنا زيان تيگىزۋدە.
- بيىل 14 مىڭنان استام ينتەرنەت- الاياقتىق تىركەلدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ ءتيىستى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %22 عا كوپ. كەلتىرىلگەن زالال 6 ميلليارد تەڭگەدەن استى، ونىڭ %26 ى جابىرلەنۋشىلەرگە وتەلدى.
الاياقتارعا وزدەرىنىڭ تولەم قۇرالدارىن بەرگەن 217 دروپپەر قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا تارتىلدى. 61 كيبەرقىلمىستىق توپ اشكەرەلەنىپ، جالپى سوماسى 2,9 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن كۇدىكتى ترانزاكتسيالار بۇعاتتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جابىرلەنۋشىلەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا جۇمىس جالعاسىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، الاياقتىق جولمەن رەسىمدەلگەن نەسيەلەردىڭ تولەمىن توقتاتۋ جانە دروپپەرلەردەن نەگىزسىز الىنعان قاراجاتتى ءوندىرىپ الۋ شارالارى قابىلدانۋدا.
كەڭەس بارىسىندا ينتەرنەت-الاياقتىقتىڭ ءوسۋ سەبەپتەرى، جەكە دەرەكتەردىڭ زاڭسىز تارالۋى، SIM- كارتالاردىڭ كولەڭكەلى اينالىمى جانە SIP- تەلەفونيانى پايدالانۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
ناتيجەسىندە، قالىپتاسقان احۋالعا جان-جاقتى تالداۋ جۇرگىزىلىپ، ناقتى ءىس-شارالار بەلگىلەندى جانە ولاردى ىسكە اسىرۋعا جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندار ايقىندالدى.
سونىمەن قاتار، وسى جىلدىڭ اقپان ايىندا ينتەرنەت-الاياقتىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا وتكەن ب. اسىلوۆ ءتوراعالىق ەتكەن زاڭدىلىقتى، قۇقىقتىق ءتارتىپ پەن قىلمىسقا قارسى كۇرەستى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنىڭ شەشىمدەرىنىڭ ورىندالۋ بارىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. وسى باعىتتار بويىنشا ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ ەسەبى تىڭدالدى.
جالپى، جابىرلەنۋشىلەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە كيبەرالاياقتىققا قارسى كۇرەس - پروكۋراتۋرا ورگاندارى قىزمەتىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى.
- قىركۇيەك ايىنان باستاپ قىلمىستىق كودەكسكە ەنگىزىلگەن 232-1-باپ كۇشىنە ەنەدى. وندا ءوز تولەم قۇرالدارىن ماتەريالدىق سىياقى ءۇشىن ءۇشىنشى تۇلعالارعا زاڭسىز بەرگەن دروپپەرلەردىڭ قىلمىستىق جاۋاپتىلىعى كوزدەلگەن. بۇل قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن تەك قارجىلىق شەكتەۋلەر عانا ەمەس، 7 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى دا قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەگەر ءسىزدىڭ شوتىڭىزدى بوگدە ادامدار پايدالانىپ جاتسا، دەرەۋ بانككە حابارلاسىپ، نە بولماسا ونلاين-بانكينگ ارقىلى كارتاڭىزدى بۇعاتتاۋعا كەڭەس بەرەمىز.