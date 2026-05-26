بيىل 14 جاستان اسقان قانشا بالاعا جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ەڭبەك ەتۋگە رۇقسات بەرىلگەن 14 پەن 18 جاس ارالىعىندا بالالار سانى 1 ميلليون 700 مىڭ قۇرايدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ايتتى.
سونىمەن قاتار اسقاربەك ەرتايەۆ مينيسترلىكتىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىنەن الىنعان دەرەكتەر بويىنشا بۇگىنگى كۇنى رەسمي تۇردە 5 مىڭ 300 وقۋشى جۇمىسپەن قامتىلعانىن ايتتى.
- جاسوسپىرىمدەردىڭ باسىم بولىگى - ساۋدا، ويىن-ساۋىق جانە دەمالىس قىزمەتتەرى، سونداي-اق قوعامدىق تاماقتانۋ سالالارىندا جۇمىس ىستەيدى. بۇل - ولاردىڭ العاشقى ەڭبەك تاجىريبەسىن مەڭگەرەتىن باعىتتار. ماماندىقتار بويىنشا - كوگالداندىرۋ جۇمىسشىلارى، كۋرەرلەر، داياشىلار، ساتۋشى-كونسۋلتانتتار، اسپاز كومەكشىلەرى، انيماتورلار بولىپ ەڭبەك ەتەدى،- دەدى ول.
سونداي-اق اسقاربەك ەرتايەۆ 14 جاستان باستاپ 18 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ ەڭ كوپ سانى وڭتۇستىك ايماقتاردا - تۇركىستان (236,6 مىڭ)، الماتى (143,5 مىڭ)، جامبىل (120 مىڭ) وبلىستارىندا جانە الماتى (161,8 مىڭ)، استانا (107 مىڭ)، شىمكەنت (112 مىڭ) قالالارىندا تىركەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- وقۋشىلار اراسىنداعى ەڭ جوعارى جۇمىسپەن قامتىلۋ مەگاپوليستەردە بايقالادى. ول رەسپۋبليكا بويىنشا جۇمىس جاسايتىن بالالاردىڭ %59 ىن قۇرايدى. سەبەبى ءىرى ساۋدا، ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنىڭ دەنى مەگوپوليستەردە ورنالاسقان،- دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
