بيىل 111 مىڭعا جۋىق بالا كومەك سۇراپ 111 بايلانىس ورتالىعىنا جۇگىنگەن
استانا. KAZINFORM - جىلدىڭ باسىنان بەرى وتباسى، ايەلدەر مەن بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وتىنىشتەر قابىلدايتىن «111» ءبىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعىنا بالالاردان 110999 ءوتىنىش ءتۇستى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى.
وتىنىشتەردىڭ 108987 سى مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەرگە ورنالاستىرىلعان QR- كودتار ارقىلى، ال 2012 سى تەلەفون قوڭىراۋى ارقىلى قابىلدانعان.
بايلانىس ورتالىعىنىڭ جۇمىسى بارىسىندا 3499 بالاعا پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتىلدى، سونداي-اق 1602 ءوتىنىش بويىنشا ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ جەدەل قولداۋ ۇيىمداستىرىلدى. وتىنىشتەردىڭ باسىم بولىگى اقپاراتتىق جانە كەڭەس بەرۋ سيپاتىندا بولدى.
ەڭ كوپ ءوتىنىش تۇسكەن وڭىرلەر قاتارىندا الماتى قالاسى (9160)، باتىس قازاقستان (7654) جانە تۇركىستان وبلىسى (7478) بار. ال ەڭ از كورسەتكىشتەر ۇلىتاۋ (1017)، سولتۇستىك قازاقستان (1738) جانە اباي وبلىستارىندا (1765) تىركەلگەن.
مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قاتىسۋىن قاجەت ەتكەن وتىنىشتەر ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن، سونداي- اق قر بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلى، وڭىرلىك ۋاكىلدەر جانە ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ قارالدى.
- وتىنىشتەردى تالداۋ بارىسىندا بالالاردىڭ قوڭىراۋ شالۋدان گورى جازىپ كومەك سۇراۋدى ءجيى تاڭدايتىنى انىقتالدى. كوپشىلىگى سويلەسۋگە ۇيالادى، كەيبىرى قوبالجيدى. ال حابارلاما ارقىلى ءوز ويىن اشىق ايتىپ، انونيمدى تۇردە كومەك الۋعا مۇمكىندىك بار. كۇن سايىن ماماندار جۇزدەگەن بالانىڭ جانايقايىن ەستيدى. ءبىرى ۋايىمىن، ءبىرى قورقىنىشىن، ەندى ءبىرى وتباسىنداعى نەمەسە دوستار اراسىنداعى تۇسىنىسپەۋشىلىكتەرىن بولىسەدى. جاقىندا ءبىر وقۋشى QR-كود ارقىلى حابارلاما جازىپ، كومەك سۇراعان. ماماندار وعان جۇيەلى پسيحولوگيالىق قولداۋ كورسەتىپ، وزىنە دەگەن سەنىمدىلىگىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەستى. ءار بالا مەكتەپتە ءوزىن تۇسىنەتىن جانە قولدايتىن ۇستازى بار ەكەنىن سەزىنۋى كەرەك، - دەدى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ناسىمجان وسپانوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءاربىر اتا-انا مەن مۇعالىم بالاسىنا قىسقا عانا «111» ءنومىرىن ەستە ساقتاپ، قاجەت بولعان جاعدايدا قايدا جۇگىنۋ كەرەگىن ۇيرەتۋى ماڭىزدى.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلدىڭ شىلدەسىندە مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن قابىلدانعان «ايەلدەردىڭ قۇقىقتارى مەن بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى» زاڭ اياسىندا «111» بايلانىس ورتالىعىنىڭ فۋنكتسيالارى بالانىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى ۇلتتىق تەتىك رەتىندە زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتىلگەن.
ايتا كەتەيىك، اباي وبلىسىندا ىشىمدىك ىشكەن 28 بالانىڭ اتا-اناسى جاۋاپقا تارتىلدى.