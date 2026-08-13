بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 462,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,74 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,66 تەڭگە، ساتۋ - 545,66 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,26 تەڭگە، ساتۋ - 5,56 تەڭگە؛
- يۋان 68,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,85 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 464,74 تەڭگە، ساتۋ - 466,84 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,94 تەڭگە، ساتۋ - 539,78 تەڭگە؛
- رۋبل 5,38 - 5,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,76 - 71,35 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 12-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگە ءتۇسىپ، 465,19 تەڭگە بولدى.