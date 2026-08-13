KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 462,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,74 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,66 تەڭگە، ساتۋ - 545,66 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,26 تەڭگە، ساتۋ - 5,56 تەڭگە؛

    - يۋان 68,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,85 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 464,74 تەڭگە، ساتۋ - 466,84 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,94 تەڭگە، ساتۋ - 539,78 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,38 - 5,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,76 - 71,35 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 12-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگە ءتۇسىپ، 465,19 تەڭگە بولدى.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور