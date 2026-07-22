بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 466,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,00 تەڭگە، ساتۋ - 542,00 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,48 تەڭگە، ساتۋ - 5,78 تەڭگە؛
يۋان 68,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,60 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 467,29 تەڭگە، ساتۋ - 469,55 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,06 تەڭگە، ساتۋ - 539,44 تەڭگە؛
رۋبل 5,63 - 5,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 68,97 - 71,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 21-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار 0,73 تەڭگە ءتۇسىپ، ورتاشا باعامى 469,59 تەڭگە بولعان ەدى.