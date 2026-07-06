KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 471,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 478,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 549,95 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,01 تەڭگە؛

    - يۋان 69,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,27 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 474,44 تەڭگە، ساتۋ - 476,79 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,67 تەڭگە، ساتۋ - 546,08 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,84 - 5,98 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,94 - 73,28 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,39 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 472,03 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور