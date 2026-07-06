بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 471,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 478,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 549,95 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,01 تەڭگە؛
- يۋان 69,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,27 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 474,44 تەڭگە، ساتۋ - 476,79 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,67 تەڭگە، ساتۋ - 546,08 تەڭگە؛
- رۋبل 5,84 - 5,98 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,94 - 73,28 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,39 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 472,03 تەڭگە بولدى.