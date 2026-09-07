بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 453,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 525,00 تەڭگە، ساتۋ - 535,01 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,27 تەڭگە؛
- يۋان 68,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,55 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 455,58 تەڭگە، ساتۋ - 457,90 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 528,13 تەڭگە، ساتۋ - 532,54 تەڭگە؛
- رۋبل 5,15 - 5,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,32 - 70,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,53 تەڭگەگە ءوسىپ، 456,56 تەڭگە بولدى.