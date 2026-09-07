KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 453,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 525,00 تەڭگە، ساتۋ - 535,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,27 تەڭگە؛

    - يۋان 68,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,55 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 455,58 تەڭگە، ساتۋ - 457,90 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 528,13 تەڭگە، ساتۋ - 532,54 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,15 - 5,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,32 - 70,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,53 تەڭگەگە ءوسىپ، 456,56 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور