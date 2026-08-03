KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    2 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 469,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,87 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,00 تەڭگە، ساتۋ - 546,95 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,60 تەڭگە، ساتۋ - 5,80 تەڭگە؛

    - يۋان 68,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,28 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 472,76 تەڭگە، ساتۋ - 475,08 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,31 تەڭگە، ساتۋ - 547,70 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,62 - 5,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,32 - 70,93 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 473,59 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور