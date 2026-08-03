بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 469,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,87 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,00 تەڭگە، ساتۋ - 546,95 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,60 تەڭگە، ساتۋ - 5,80 تەڭگە؛
- يۋان 68,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,28 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 472,76 تەڭگە، ساتۋ - 475,08 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,31 تەڭگە، ساتۋ - 547,70 تەڭگە؛
- رۋبل 5,62 - 5,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,32 - 70,93 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 473,59 تەڭگە بولدى.