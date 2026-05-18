بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە،قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 466,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,87 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,19 تەڭگە، ساتۋ - 6,49 تەڭگە؛
- يۋان 67,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,13 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 468,44 تەڭگە، ساتۋ - 470,69 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 545,58 تەڭگە، ساتۋ - 550,92 تەڭگە؛
- رۋبل 6,17 - 6,30 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,38 - 70,90 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,87 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 470,17 تەڭگە بولدى.