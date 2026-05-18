KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Нацбанк РК в мае планирует реализовать из Нацфонда до 500 млн долларов
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە،قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 466,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,87 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,19 تەڭگە، ساتۋ - 6,49 تەڭگە؛

    - يۋان 67,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,13 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 468,44 تەڭگە، ساتۋ - 470,69 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 545,58 تەڭگە، ساتۋ - 550,92 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,17 - 6,30 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,38 - 70,90 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,87 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 470,17 تەڭگە بولدى.

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور