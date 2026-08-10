بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 465,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,92 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,91 تەڭگە، ساتۋ - 543,83 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,45 تەڭگە، ساتۋ - 5,65 تەڭگە؛
يۋان 68,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,94 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 468,38 تەڭگە، ساتۋ - 470,70 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 538,36 تەڭگە، ساتۋ - 543,68 تەڭگە؛
رۋبل 5,41 - 5,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 69,03 - 71,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، الدىڭعى اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,22 تەڭگە ءوسىپ، 469,93 تەڭگە بولدى.