KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 465,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,92 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,91 تەڭگە، ساتۋ - 543,83 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,45 تەڭگە، ساتۋ - 5,65 تەڭگە؛

    يۋان 68,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,94 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 468,38 تەڭگە، ساتۋ - 470,70 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 538,36 تەڭگە، ساتۋ - 543,68 تەڭگە؛

    رۋبل 5,41 - 5,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان 69,03 - 71,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، الدىڭعى اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,22 تەڭگە ءوسىپ، 469,93 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور