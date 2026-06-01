بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 483,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 561,05 تەڭگە، ساتۋ - 570,98 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,53 تەڭگە، ساتۋ - 6,83 تەڭگە؛
- يۋان 68,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,34 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 486,41 تەڭگە، ساتۋ - 489,43 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 566,49 تەڭگە، ساتۋ - 572,00 تەڭگە؛
- رۋبل 6,53 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,36 - 72,03 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,51 تەڭگەگە ءوسىپ، 485,95 تەڭگە بولدى.