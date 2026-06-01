KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Қазақстандық эмитенттер екі айда 4 млрд доллар капитал тартты
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 483,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 561,05 تەڭگە، ساتۋ - 570,98 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,53 تەڭگە، ساتۋ - 6,83 تەڭگە؛

    - يۋان 68,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,34 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 486,41 تەڭگە، ساتۋ - 489,43 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 566,49 تەڭگە، ساتۋ - 572,00 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,53 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 69,36 - 72,03 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,51 تەڭگەگە ءوسىپ، 485,95 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور