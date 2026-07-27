بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 469,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,02 تەڭگە، ساتۋ - 542,94 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,50 تەڭگە، ساتۋ - 5,90 تەڭگە؛
يۋان 68,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,41 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 472,21 تەڭگە، ساتۋ - 474,56 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,49 تەڭگە، ساتۋ - 542,81 تەڭگە؛
رۋبل 5,67 - 5,81 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 68,52 - 71,10 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، الدىڭعى اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 9,85 تەڭگە ءوسىپ، 476,07 تەڭگە بولدى.