KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    27 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 469,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,02 تەڭگە، ساتۋ - 542,94 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,50 تەڭگە، ساتۋ - 5,90 تەڭگە؛

    يۋان 68,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,41 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 472,21 تەڭگە، ساتۋ - 474,56 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,49 تەڭگە، ساتۋ - 542,81 تەڭگە؛

    رۋبل 5,67 - 5,81 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان 68,52 - 71,10 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، الدىڭعى اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 9,85 تەڭگە ءوسىپ، 476,07 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور