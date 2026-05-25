بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 467,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,00 تەڭگە، ساتۋ - 551,98 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,19 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛
- يۋان 67,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,03 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 470,62 تەڭگە، ساتۋ - 473,02 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 546,75 تەڭگە، ساتۋ - 551,76 تەڭگە؛
- رۋبل 6,34 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,60 - 70,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 470,80 تەڭگە بولدى.