    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 467,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,00 تەڭگە، ساتۋ - 551,98 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,19 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛

    - يۋان 67,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,03 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 470,62 تەڭگە، ساتۋ - 473,02 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 546,75 تەڭگە، ساتۋ - 551,76 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,34 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 67,60 - 70,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 470,80 تەڭگە بولدى.

    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور