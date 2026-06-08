KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Қазақстандық эмитенттер екі айда 4 млрд доллар капитал тартты
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 484,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 561,09 تەڭگە، ساتۋ - 571,04 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 68,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,79 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 487,31 تەڭگە، ساتۋ - 489,61 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 561,19 تەڭگە، ساتۋ - 566,59 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,16 - 72,85 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,26 تەڭگەگە ءوسىپ، 487,44 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور