بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 484,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 561,09 تەڭگە، ساتۋ - 571,04 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 68,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,79 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 487,31 تەڭگە، ساتۋ - 489,61 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 561,19 تەڭگە، ساتۋ - 566,59 تەڭگە؛
- رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,16 - 72,85 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,26 تەڭگەگە ءوسىپ، 487,44 تەڭگە بولدى.