بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,00 تەڭگە، ساتۋ - 539,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,26 تەڭگە، ساتۋ - 5,90 تەڭگە؛
- يۋان 68,42 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,54 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 458,99 تەڭگە، ساتۋ - 461,75 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,94 تەڭگە، ساتۋ - 538,56 تەڭگە؛
- رۋبل 5,31 - 5,44 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,44 - 70,89 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 456,88 تەڭگە بولدى.