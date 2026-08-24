KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,00 تەڭگە، ساتۋ - 539,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,26 تەڭگە، ساتۋ - 5,90 تەڭگە؛

    - يۋان 68,42 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,54 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 458,99 تەڭگە، ساتۋ - 461,75 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,94 تەڭگە، ساتۋ - 538,56 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,31 - 5,44 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,44 - 70,89 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 456,88 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور