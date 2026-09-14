بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 448,0 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 455,0 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ — 520,00 تەڭگە، ساتۋ — 530,00 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ — 5,07 تەڭگە، ساتۋ — 5,27 تەڭگە؛
يۋان 68,5 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ — 447,5 تەڭگە، ساتۋ — 452,5 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ — 521 تەڭگە، ساتۋ — 527,5 تەڭگە؛
رۋبل: 4,3-5,4 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان: 65-75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,56 تەڭگە ءوسىپ، 450,91 تەڭگە بولدى.