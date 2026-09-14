KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Қозоғистоннинг халқаро захиралари август ойида 9,4 миллиард долларга ошди
    Коллаж: Kazinform \ СИ

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 448,0 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 455,0 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ — 520,00 تەڭگە، ساتۋ — 530,00 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ — 5,07 تەڭگە، ساتۋ — 5,27 تەڭگە؛

    يۋان 68,5 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ — 447,5 تەڭگە، ساتۋ — 452,5 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ — 521 تەڭگە، ساتۋ — 527,5 تەڭگە؛

    رۋبل: 4,3-5,4 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان: 65-75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,56 تەڭگە ءوسىپ، 450,91 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور