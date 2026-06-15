KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    فوتو: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 486,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,98 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,11 تەڭگە، ساتۋ - 572,85 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە؛

    - يۋان 69,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,88 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 489,59 تەڭگە، ساتۋ - 491,71 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 566,16 تەڭگە، ساتۋ - 571,22 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,52 - 72,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,33 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور