بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 486,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,98 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,11 تەڭگە، ساتۋ - 572,85 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە؛
- يۋان 69,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,88 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 489,59 تەڭگە، ساتۋ - 491,71 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 566,16 تەڭگە، ساتۋ - 571,22 تەڭگە؛
- رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,52 - 72,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,33 تەڭگە بولدى.